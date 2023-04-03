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Rusya Devlet Başkanı Putin (solda) ile Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko (sağda)
Rusya Devlet Başkanı Putin (solda) ile Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko (sağda)Fotoğraf: Sergei Chirikov/POOL EPA/AP/dpa/picture alliance
PolitikaRusya

Rus nükleer silahlar NATO sınırına yerleştirilecek

2 saat önce

Rus Büyükelçi, Rus taktik nükleer silahlarını, Belarus'un batısına konuşlandıracaklarını açıkladı. Belarus'un batısında NATO üyesi Polonya bulunuyor.

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Moskova'nın Minsk Büyükelçisi Boris Gryzlov Pazar günü yaptığı açıklamada, Rus taktik nükleer silahlarını Belarus’un batısına, Polonya sınırına konuşlandıracaklarını açıkladı.

Büyükelçi, "1 Temmuz'dan itibaren silahları saklayacağımız depolar hazır olur. Bu Avrupa’dan ve ABD’den çıkan seslere rağmen gerçekleşecek. Sonunda insanlar biraz 'eşitlik' olması gerektiği gerçeğiyle ilgileniyorlar" ifadelerini kullandı ancak silahların tam olarak nereye konuşlandırılacağına dair bilgi vermedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırmaya hazırlandıklarını söylemişti. Rusya’nın bu adımı Avrupa ve ABD’den tepkiyle karşılaşmıştı. Putin, bu hamleyi "ABD, bunu Avrupa’da yıllardır yapıyor" diyerek savunmuştu.

Rus Büyükelçi de konuya ilişkin, "ABD’nin nükleer silahlarının Avrupa’da konuşlanmasını konuşuyorsak, biz de Belarus ve Rusya’nın güvenliğini artırmak için önlemler almalıyız" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Şubat 2022'den bu yana Ukrayna ile savaşta olan Rusya, Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırmaya hazırlandıklarını açıklamıştı. Putin bu adımın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı ihlal etmeyeceğini söylemişti. Ukrayna Rusya’nın bu planını kınayarak, geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın hareketi "başka bir provakatif adım" olarak nitelendirilerek Moskova’nın "uluslararası güvenlik sistemini külliyen tehlikeye attığı" vurgulanmıştı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı’ndan geçen hafta yapılan açıklamada ise, söz konusu kararın “Batılı ülkelerin Belarus'a uyguladığı yaptırımlar ve NATO'nun Belarus sınırı yakınlarına askeri yığınak yapması da dahil olmak üzere Batı'dan gelen baskılara bir yanıt niteliği taşıdığı” kaydedilmişti.

Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya tarafından nükleer silahlarla ilgili en belirgin işaret olan bu adımın Batı ile ipleri daha da germesi bekleniyor.

dpa, rtr, DW / AI, DÇÜ

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