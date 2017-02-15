 Rus muhalif yurt dışına kaçtı | DÜNYA | DW | 11.01.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Rus muhalif yurt dışına kaçtı

Muhalif Rus gazeteci ve komedyen Şenderoviç, cezai takibat endişesiyle ülkesini terk ettiğini bildirdi. Geçen ay "yabancı ajan" olarak sınıflandırılan Şenderoviç'in nerede olduğu henüz bilinmiyor.

default

Muhalif Rus gazeteci ve komedyen Viktor Şenderoviç, cezai takibat endişesiyle ülkesini terk ettiğini açıkladı. 63 yaşındaki Şenderoviç, Rus makamlarının kendisini geçen ay "yabancı ajan" olarak sınıflandırması sonrasında hakkında iftira suçlamasıyla dava açılmasından endişe ettiğini belirtti. Şenderoviç son yıllarda takip, iftira, özel alana müdahale ve ölüm tehditleri ile karşı karşıya kaldığını kaydetmişti. Şenderoviç'in şu an nerede olduğu bilinmiyor.

Şenderoviç, ülkeyi terk etmesinde Vladimir Putin'e yakın isimlerden iş adamı Yevgeni Prigozhin'in uyguladığı baskının etkili olduğunu belirtti. Prigozhin'e ait Concord şirketi Aralık ayında, bir radyo yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle iftira suçlamasıyla Şenderoviç'e dava açacağını bildirmişti. Şenderoviç, öncesinde de mahkeme kararıyla Prigozhin'e 100 bin ruble (1335 dolar) tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Prigozhin, ABD'deki 2016 Başkanlık seçimine dış müdahale iddiaları çerçevesinde Beyaz Saray'ın yaptırım listesinde bulunuyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Şenderoviç'in ülkeden ayrılmasının "yabancı ajan" statüsüyle bir ilgisinin bulunmadığı, Şenderoviç'in dava sürecinden kaçtığı izlenimi doğduğu kaydedildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Genel Direktörü Kenneth Roth ise, Şenderoviç'in, Kremlin'in tartışmalı "yabancı ajan" yasası aracılığıyla hedef aldığı bağımsız seslerden son örnek olduğunu kaydetti.

Rusya'da 2012 yılında yürürlüğe giren "Yabancı Ajan İşlevi Gören Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yasa" uyarınca son yıllarda Batı ile ilişkili kişi ve kuruluşlar üzerindeki baskı arttı. Yasa, yurt dışından bağış alan, siyasi faaliyetlerde bulunan kişi, sivil toplum ve medya kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak sınıflandırılmasını öngörüyor.

Geçen yıl da aralarında tutuklu Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni taraftarlarının da bulunduğu çok sayıda Rus, cezai takibat endişesiyle ülkeyi terk etmişti. Şenderoviç, 90'lı yıllarda yayınlanan "Kuklalar" adlı televizyon şovunda aralarında Vladimir Putin'in de bulunduğu çeşitli politikacıları hicvetmiş, program Putin'in iktidara gelmesi sonrasında yayından kaldırılmıştı.

rtr,AFP/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Rusya'nın en büyük insan hakları derneği kapanıyor

Rusya'da ülkenin en büyük insan hakları derneği, hükümet baskıları sonucu kapanıyor. Dernek kurucusu Ponomaryov, "devlet düşmanı ve yabancı ajan" olarak görüldükleri müddetçe çalışmalarının mümkün olmadığını söyledi.  

Rusya Navalni'ye bağlı kuruluşların faaliyetlerini yasakladı

Rusya'da mahkeme, muhalif siyasetçi Navalni'ye bağlı kuruluşları "aşırılık yanlısı" olarak sınıflandırarak, bu kuruluşların faaliyetlerini yasakladı.  

Rusya'da seçimler öncesi muhaliflere yasa kıskacı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "aşırı" grupların parlamento seçimlerine katılmasını engellediği savunulan yasa tasarısını onayladı. Muhalefete göre amaç, Aleksey Navalni'ye yakın isimleri seçimlere sokmamak.  

Navalni'ye destek gösterilerinde binden fazla gözaltı

Rusya'da cezaevinde açlık grevi yapan muhalif siyasetçi Navalni'ye tıbbi yardım sağlanması talebiyle ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde binden fazla kişi gözaltına alındı.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Kazakistan'dan "darbe girişimi" açıklaması

Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesindeki kitle gösterilerinin dış güçler tarafından kullanıldığını ve "darbe girişimi"nin bertaraf edildiğini söyledi. Rus lider Putin de "renkli devrimlere izin vermeyeceğiz" dedi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  