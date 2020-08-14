 Rus muhalif siyasetçi Navalni’nin zehirlendiği iddia ediliyor | DÜNYA | DW | 20.08.2020

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DÜNYA

Rus muhalif siyasetçi Navalni’nin zehirlendiği iddia ediliyor

Rus muhalif siyasetçi Navalni zehirlenme belirtileri ile yoğun bakımda tedavi görüyor. Navalni’nin sözcüsü, muhalif siyasetçinin içtiği çaydan zehirlendiğini iddia etti.

Rus muhalif siyasetçi Navalni

Rus muhalif siyasetçi Navalni'nin zehirlendiği iddia ediliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin sözcüsü Kira Yarmiş, Navalni’nin zehirlenme belirtileri ile hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı. Yarmiş, Navalni’nin bilincinin yerinde olmadığını da sözlerine ekledi.

Echo Mosvky radoysuna konuşan Yarmiş, “Bilerek zehirlendiğinden eminim” diyerek, olayın incelenmesi için hastaneye polis çağırdığını kaydetti. Rus Tass haber ajansına konuşan hastanenin başhekimi de, Navalni’nin durumun ciddi olduğunu söyledi.

Yarmiş, 44 yaşındaki muhalif siyasetçinin Sibirya’daki ziyaretlerinin ardından Perşembe günü Tomsk’tan Moskova’ya gitmek üzere hareket ettiğini, uçakta kendisini iyi hissetmediğini söylediğini aktardı. Yarmiş, bu sözlerinin ardından Navalni’nin bayılması üzerine uçağın Omsk kentine acil iniş yaptığını ve Navalni’nin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Yarmiş, Navalni’nin Tomsk havalimanındaki bir kafede çay içtiğini belirterek, “Çayına bir şey karıştırılmış olabileceğini tahmin ediyoruz” dedi. Interfax haber ajansı da, kafenin sahibinden aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, söz konusu kafenin güvenlik kamarasının incelendiğini duyurdu.

Daha önce de saldırıya uğramıştı

Daha önce de saldırıya uğrayan Navalni’ye ilişkin olarak “bunun ağır bir olay” olduğunu belirten Yarmiş, muhalif siyasetçinin iki kere boyalı saldırıya uğradığını, bunlardan birinde Navalni’nin kör olma tehlikesi geçirdiğini hatırlattı. Yarmiş, Navalni’nin geçen yıl da cezaevinde zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik muhalefeti ile tanınan siyasetçi Navalni’nin yöneticisi olduğu vakıf, Rus siyasetinde kök salmış isimlerin karıştığı yolsuzluklara ilişkin raporlar yayınlıyor. Navalni, daha önce defalarca gözaltına alınmış, yargılanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

Reuters,dpa,AFP/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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