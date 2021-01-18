Rus muhalif politikacı Navalni'ye 3,5 yıl hapis cezası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı 44 yaşındaki Rus siyasetçi Aleksey Navalni, Salı günü Moskova'da çıkarıldığı mahkemede daha önce hakkında verilen şartlı tahliye kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce ev hapsinde bulunduğu süre göz önünde bulundurulan Navalni verilen cezanın 2,5 yılını cezaevinde geçirecek.

Rus Ceza İnfaz Kurumu, Navalni hakkında 2014'de aldığı cezayla ilgili uygulanan şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkeme de Navalni'yi ülke dışında bulunduğu süre içinde adli kontrol gereği karakola giderek imza vermediği için suçlu buldu. Navalni ise mahkemede verdiği ifadede, hakkındaki suçlamayı "Almanya'da tedavi görüyordum" diyerek geri çevirdi.

Muhalif politikacı, geçen yaz Sibirya'da bulunduğu sırada Sovyetler Birliği döneminde üretilen Noviçok grubundan bir madde ile zehirlenmiş ve ardından Almanya'ya getirilerek tedavi edilmişti. Yaklaşık beş aylık tedaviden sonra ülkesine dönen Navalni, Moskova'da uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alınmıştı.

Navalni, mahkemedeki ifadesinde yurtdışında tedavi görmesi nedeniyle şartlı tahliyenin gereklerini yerine getirmesinin mümkün olmadığını dile getirerek Rusya'da bulunduğu süre içerisinde beş yıl boyunca ayda iki kez güvenlik makamlarına başvurarak imza attığını söyledi. Avukatlarının, Rus makamlarına tedavi için Almanya'da bulunduğuna dair bilgi verdiğini de aktaran Navalni, Devlet Başkanı Putin'in bile kendisinin Almanya'da "hasta" olarak bulunduğuna dair demeçler verdiğini vurguladı. Navalni, mahkeme heyetine "Yoksa siz Devlet Başkanı'nı dinlemiyor musunuz?" diye sordu.

Navalni için gösteri düzenleyenler gözaltına alındı

Putin'in Rus tarihine "iç çamaşırı zehirleyen Vladimir" olarak geçeceğini söyleyen Navalni, sağ olarak kurtulmayı başardığı saldırının sorumluları olarak Putin ve iç istihbarat teşkilatı FSB ajanlarını gösterdi. Zehrin "katil komandolar" tarafından iç çamaşırına sürüldüğünü iddia eden Navalni, Putin'i ima ederek "Tek mücadele aracı öldürmek" dedi. Yargıç ise Navalni'yi duruşmada siyaset yapmaması yönünde uyardı.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Duruşma sırasında olağanüstü güvenlik önlemleri altında yapıldı. Terörle mücadele operasyon ekipleri, mahkemenin etrafını ablukaya aldı. Binanın çevresi demir paravanlarla kaplandı. Böylece Navalni'nin destekçilerinin mahkemeye yaklaşmaları ve burada gösteri düzenlemeleri engellendi. Ayrıca adliyeye erişim yolları da kapatıldı. Atlı polisler devriye gezdi. Bağımsız haber portalı ovdinfo.org Salı günü 300'den fazla kişinin gözaltına alındığıbildirildi. Gözaltına alınanlar arasında gazetecilerin de bulunduğu belirtiliyor.

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Duruşmaya siyah bir yüz maskesiyle gelen Navalni'nin eşi Julia Navalnaya salonda cam bir bölmede tutulan eşiyle kısa bir süre konuşabildi. Muhalif Rus kanalı Doschd'un habarine göre, Navalni eşine "Seni hücremde televizyonda gösterdiler ve sürekli kamu düzenini bozduğunu söylediler. Kötü kız. Seninle gurur duyuyorum" dedi.

Navalnaya son protestolar sırasında iki kez gözaltına alınmıştı.

Birçok siyasi gözlemci Navalni'nin yargılandığı davayı, Putin'in siyasi rakibine karşı düzenlediği bir etkisizleştirme girişimi olarak değerlendiriyor. Putin ve FSB ise Navalni'ye suikast düzenledikleri iddialarını reddediyor.

dpa,DW/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe