Rus muhalif Navalni'ye beş gündür ulaşılamıyor

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin ekibi, 47 yaşındaki politikacının sağlığına ilişkin endişelerini dile getirerek, Rusya'da hapishanede bulunan Navalni'ye beş gündür ulaşamadıklarını duyurdu. Ekip, muhalif politikacıya Cuma günü mahkeme duruşmaları sırasında olağan video bağlantısı ile ulaşılamadığını bildirmiş ve Navalni'nin hayatta olup olmadığının bilinmediğini dile getirmişti.

Ekip, video bağlantısı ile politikacıya ulaşamamalarının gerekçesinin Rus hapishane yetkilileri tarafından "elektrik kesintisi" olarak belirtildiğini söyledi.

Navalni'nin Sözcüsü Kira Yarmiş de, Cumartesi günü Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte, Navalni'den halen haber alınamadığını ve avukatlarının beş gündür ulaşma çabalarının Rus yetkililer tarafından engellendiğini ifade etti.

"Navalni'ye mektuplar ulaşmıyor"

Yarmiş, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, geçen hafta hapishane hücresinde hastalandığı için özellikle sağlığı konusunda endişeli olduğunu dile getirdi. Navalni'nin yardımcıları da, Navalni'den gelen ya da ona giden mektupların bir haftadır ulaştırılamadığını söyledi.

Aleksey Navalni, Moskova'nın yaklaşık 260 kilometre doğusundaki Kovrov kasabasında bulunan bir hapishanede tutuluyor. 2020 yılı Ağustos ayında sinir gazıyla zehirlenen ve tedavi için Almanya'ya giden Navalni, ülkesine dönüşü sonrasında 2021 yılı Ocak ayında tutuklanmış ve 2014 yılındaki başka bir yolsuzluk davasından kalma şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

dpa / AI,ET

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