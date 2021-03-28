 Rus muhalif lider Navalni açlık grevine başladı | DÜNYA | DW | 01.04.2021

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DÜNYA

Rus muhalif lider Navalni açlık grevine başladı

Hapiste bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni doktor ve ilaç hakkının engellendiği gerekçesiyle açlık grevine başladı.

Aleksey Navalni

Aleksey Navalni

Tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni tedavi hakkı engellendiği gerekçesiyle açlık grevine başladı. Instagram üzerinden yayınlanan mesajda Navalni "Yasaya uyulması ve doktorumla görüşmeme izin verilmesi talebiyle açlık grevine başladım" dedi.

44 yaşındaki Navalni'nin bel ağrıları çektiği, ağrının sağ bacağına da vurduğu ve felç benzeri semptomlar gösterdiği belirtiliyor. Doktorları ve avukatları Navalni'nin sağ bacağını kaybedebileceği endişesini dile getiriyor. Almanya'da kaldıktan sonra ülkesine dönen Navalni başkent Moskova'nın 100 kilometre doğusundaki Pokrov'da tutuklu bulunuyor.

"Aç yatıyorum ama hâlâ iki bacağım var" diyen Navalni doktor ve ilaç hakkı olduğunu ancak ikisine de erişemediğini söyledi. Açlık grevinin başvurabileceği tek mücadele yolu olduğunu söyleyen Rus lider sol bacağında his kaybı yaşadığını belirtti. Navalni "Tıbbi yardım yerine uykusuz bırakılarak işkenceye maruz kalıyorum (her gece beni sekiz kez uyandırıyorlar)" ifadelerini kullandı.

Aleksey Navalni'nin tutuklu olduğu cezaevi

Aleksey Navalni'nin tutuklu olduğu cezaevi

Doktorlardan çağrı

Rusya'da bağımsız bir sendika olan Hekimler İttifakı kamuoyuna açık bir mektup kaleme alarak ceza infaz yetkililerinden Navalni'ye derhal tıbbi yardımın ulaştırılmasına izin verilmesini istemişti. Mektupta ceza infaz kurumunun tedaviye izin vermeme ve uykusuz bırakma tutumunun işkence anlamına geleceği belirtildi.

Kurum ise Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada Navalni'nin "sağlık durumuna göre gerekli olan tüm tıbbi yardımları aldığını" ifade etti. Açıklamada diğer tutukluların gece kontrollerinden rahatsız olmadıkları ve gardiyanların tutuklu ve mahkumların "kesintisiz sekiz saatlik uyku hakkına sıkı sıkıya riayet ettikleri" belirtildi.

Geçen yıl Ağustos ayında Rusya'da sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya gelen Navalni 17 Ocak tarihinde ülkesine geri dönmüştü. Navalni, Rusya'ya dönüşünde, hakkındaki yolsuzluk iddiasıyla 2014 yılında verilen tecilli hapis şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ardından hakkındaki tecil kararı iptal edilerek hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalni, siyasi olarak nitelediği bu kararı temyize taşımıştı.

Mart ayında Avrupa Birliği ve ABD hapis kararını siyasi olarak nitelemiş, Navalni'nin serbest bırakılmasını isteyerek Rusya'ya yaptırımları devreye sokmuştu.

dpa, AFP / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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AB dört, ABD ise yedi üst düzey Rus yetkiliye Rus muhalif Navalni'nin zehirlenmesi ve tutuklanmasıyla ilgili yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırımlar eşgüdümlü şekilde hayata geçirildi.  

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