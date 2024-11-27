Rus istihbaratı: ABD Ermenistan için düğmeye bastı

Rus dış istihbarat servisi, Ermenistan'ın Batı ile yakınlaşma rotasından çıkmaması için ABD'nin çalışma başlattığını ileri sürdü.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ermenistan'ın Gürcistan'ın yolundan gitmemesi veBatı ile yakınlaşma siyasetinden sapmaması için Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) özel bir çalışma başlattığını ileri sürdü.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre istihbarat servisinin Ermenistan'a dair değerlendirmelerinin yer aldığı belgede "Güvenilir bilgiler, ABD'nin bir kez daha ülkeye sözde demokratikleşmeyi dayatma planlarını sürdürerek Ermenistan'ı tamamen dize getirmeye çalıştığını ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi.

Belgede "Ancak bu uygulamanın diğer ülkelerde ve bölgelerde yıkım getirdiği kanıtlanmıştır. Ortadoğu, Latin Amerika ve Afrika bunun sayısız örneğini sunarken Ukrayna'daki güncel durum en canlı örneğidir" denildi.

"Amerikalılar Erivan'ın sözde demokratik yoldan ayrılmasını nasıl engelleyeceklerini düşünmeye başladılar ve çıkış yolunu Ermenistan'ın yeterince güvenilir olmayan mevcut iktidar sistemini, denenmiş ve güvenilir uşakları aracılığıyla güçlendirmekte görüyorlar" denilen metinde, "ABD'li demokratikleşme çevrelerine göre bunlar arasında Aram Sarkisyan liderliğindeki Cumhuriyet Partisi, Arman Babacanyan'ın Cumhuriyet İçin Partisi, Tigran Khzmalyan'ın Ermenistan Avrupa Partisi ve Levon Şirinyan'ın Hrıstiyan Demokrat Partisi yer alıyor" ifadeleri kullanıldı.

"Batı yanlısı isimlerin meclise sokulması hedefleniyor"

Ancak SVR'ye göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Batı ile yakın ilişkiler kurma politikasının geri döndürülemez olduğundan şüpheli. Rus istihbaratının raporunda bu konuda, "Washington, Ermenilerin parayı nasıl idare edeceklerini iyi bildiklerinden, geleneksel bölgesel bağları azaltarak telafisi mümkün olayan bir zararla karşı karşıya olduklarını zamanla fark edeceklerine inanıyor" değerlendirmesi yer alıyor.

"2026 seçimlerinde parlamentoya girmelerini sağlamak amacıyla Batı yanlısı partileri desteklemek için siyasi bir kampanya başlatıldı bile" denilen raporda,"Demokrasinin bu katı destekçileri komşu Gürcistan'ın izinden gitmesi ve Ermeni halkının gerçek ulusal çıkarlarına, geleneklerine ve değerlerine öncelik vermesi halinde Ermeni hükümetini dizginlemekle görevlendirilmiştir" denildi.

Ermenistan'da bir sonraki parlamento seçimlerinin 2026 yılında yapılması bekleniyor.

DW / EC, BK

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