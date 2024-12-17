Rus general Igor Kirillov'a saldırıyı Ukrayna üstlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus ordusunun nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlardan sorumlu biriminin komutanı Korgeneral Igor Kirillov, evinin yakınlarında bir scootera gizlenmiş bombanın patlaması sonucunu hayatını kaybetti. Patlamada Krillov'ın yanında bulunan emir subayının da öldüğü bildirildi.

Rus yetkililerin verdiği bilgiye göre Salı sabahı erken saatlerde Moskova'nın merkezine giriş ve çıkış yolu olan Ryazansky Prospekt adlı bölgenin yakınlarında bir e-scooter'a yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Olayla ilgili incelemeyi savcılıktan bağımsız bir kuruluş olan Ulusal Soruşturma Komitesi yürütüyor. Söz konusu Komite, doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağlı.

Saldırının meydana geldiği yer Fotoğraf: Mikhail Metzel/TASS/IMAGO

Soruşturma Komitesi'nin sözcüsü, patlamanın bir terör saldırısı olduğunu belirterek inceleme ekiplerinin olayı çok yönlü olarak araştırdığını söyledi.

Sorumluluğu Ukrayna gizli servisi üstlendi

Uluslararası haber ajanslarının Ukrayna güvenlik çevrelerine dayandırdığı bilgilere göre Krillov'un öldürülmesi Ukrayna gizli servisi SBU tarafından planlandı.

Alman haber portalı Spiegel'e konuşan Ukrayna gizli servisi SBU'nun bir yetkilisi de "Rus silahlı kuvvetlerinin radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma güçlerinin başındaki Korgeneral Igor Kirilov'a yönelik bugünkü bombalı saldırı SBU'nun özel bir operasyonudur" dedi.

Reuters haber ajansının SBU içindeki kaynağına dayandırdığı haberinde de Kirillov Ukrayna tarafından bir savaş suçlusu olarak görülüyordu ve bu nedenle de Ukrayna için meşru bir hedefti.

Rus haber ajansı RIA'ya göre Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ukrayna yönetimini intikam almakla tehdit etti.

Igor Kirillov Ukrayna'da gıyabında yargılanıyordu

Rus ordusunun Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma birimini yöneten 54 yaşındaki Kirillov, uluslararası yaptırım listelerinde yer alıyordu.

Kyiv Inependent gazetesinin haberine göre Kirillov, Ukrayna'da "Ukrayna'da kimyasal silah kullandığı" suçlamasıyla gıyabında yargılanıyordu ve ilgili davaya Pazartesi günü devam edilmişti.

Habere göre, Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da en az 4 bin 800 kimyasal silah saldırısını kayıt altına aldı.

Haberde, en az 2 bin Ukraynalı askerin kimyasal silah saldırıları sonucu hayatını kaybettiği veya yaralandığı belirtildi.

İngiltere'den yaptırım

İngiltere hükümeti Ekim ayında Kirillov ve birimine "bu barbarca silahların konuşlandırılmasına yardımcı oldukları" gerekçesiyle yaptırım uygulamış, Moskova ise bu suçlamaları reddetmişti.

Saldırının meydana geldiği yer Fotoğraf: Maxim Shemetov/REUTERS

İngiltere ve ABD, Rusya'yı Uluslararası Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ederek Ukrayna birliklerine karşı zehirli madde kloropikrin kullanmakla suçlamıştı.



Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan kloropikrin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nin (OPCW) yasakladığı maddeler arasında yer alıyor.



Kirillov'un Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Moskova'da bu tür bir patlamada öldürülen en üst düzey Rus askeri yetkili olduğu belirtiliyor.

Reuters,AFP/HS,BÖ

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