Rus gölge filosuna karşı NATO gücü

Baltık Denizi'nde su altı elektrik ve telekomünikasyon kablolarının kopmasında sabotaj ihtimali üzerinde durulurken, Rus "gölge filosu"na ait gemilere karşı NATO görünürlüğünü artırıyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Baltık Denizi altından geçen elektrik ve telekomünikasyon kablolarında arka arkaya meydana gelen kesintiler üzerine NATO'nun bölgede görünürlüğünün artacağını duyurdu.

Rutte, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, 25 Aralık'ta yaşanan son kesinti üzerine Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile telefonla görüştüğünü ve konuyla ilgili süren soruşturma hakkında bilgi aldığını belirtti. NATO'nun Finlandiya ile dayanışma ve destek içinde olduğunu da vurguladığını aktaran Rutte, "NATO Baltık Denizi'nde görünürlüğünü artıracaktır" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, 25 Aralık'ta Baltık Denizi altından geçen elektrik kablolarındaki kesintiden sonra Estonya ile kendilerinin, NATO'dan bölgede daha fazla varlık göstermesini talep ettiklerini duyurmuştu.

Bir NATO sözcüsü de Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte, NATO'nun Estonya ve Finlandiya'yı olası bir sabotaj saldırısı ihtimaline yönelik yürütülen soruşturmada sonuna kadar destekleyeceğini kaydetti.

Alexander Stubb Fotoğraf: F.Boillot/IMAGO

Finlandiya ile Estonya arasındaki Estlink 2 elektrik hatlarının Baltık Denizi altındaki bölümünün 25 Aralık Çarşamba günü öğlen saatleri itibarı ile koptuğu duyurulmuştu. Finlandiya makamları, olayın sabotaj olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu açıklamış ve Cook Adaları'nda kayıtlı petrol taşıyan "Eagle S" adlı geminin kabloların kopmasına yol açtığı şüphesi üzerine durdurulduğunu duyurmuştu.

Eagle S, Avrupa Birliği'ne (AB) göre, Rusya'ya yönelik petrol ihracatı yaptırımlarını delmek amacıyla farklı ülkelerde kayıtlı görünen ancak Rus petrolü taşıyan ve "Rus gölge filosu" diye nitelen gemiler arasında bulunuyor. Söz konusu geminin çıpasının deniz altında sürüklenmesi yoluyla Estlink 2 su altı kablo şebekesinin zarar görmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Finlandiya kaynakları, 170 kilometrelik hattın zarar gördüğünü ve tamirinin işletmeci şirketin verdiği bilgiye göre aylarca sürebilecegini de haber veriyor.

Tüketiciler açısından olumsuz sonuçları olması beklenmediği belirtilirken, Estonya hükümeti, Estlink 1 elektrik hattının da deniz devriye güçleri tarafından korunacağını açıkladı.

Telekomünükasyon kablolarında da kesinti

Finlandiya makamları, Estlink 2 elektrik hattındaki soruşturma kampsamında Baltık Denizi altından geçen, kaboların zarar gördüğü bölgede incelemeler yapıldığını, ayrıca olaya neden olduğundan şüphelenilen Eagle S gemisinin mürettebatının ifadesinin alındığını ve güverteden soruşturma kapsamında numuneler toplandığını duyurdu. Polis, Finlandiya Gümrüğü'nün de tankerde yüklü petrole el koyduğunu açıkladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, acele sonuca varılmayacağını, ancak olayın bir sabotaj, arkasında da bir devletin olduğunun saptanması halinde bunun kesinlikle sonuçlarının olacağını belirtti. Stubb, gerekmesi halinde askeri tedbirler alınacağını da kaydetti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius (solda) ile Estonyalı mevkidaşı Hanno Pevkur (ortada) Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur da, "Estlink 2 ve telekomünikasyon hatlarındaki kesintilere ilişkin soruşturma kapsamında aydınlatılması gereken noktalar aydınlatılacak. Ancak görevimiz Finlandiya ile Estonya arasındaki şebekenin gerekmesi halinde askeri araçlarla da korunacağına dair açık mesaj vermektir" diye belirtti.

Estlink 2 elektrik hattındaki kesinti dışında telekomünikasyon hatlarında da yine sorun yaşandığı haber verildi. Finlandiya radyo kuruluşu Yle, Finlandiya ile Estonyave Finlandiya ile Almanya arasındaki telekomünikasyon kablolarında da problemler olduğunu ve buna dair soruşturmanın da sürdüğünü aktardı.

Baltık Denizi'ni kullanan veya kıyısı olan ülkelerde son dönemde olası sabotaj saldırılarına karşı endişe ve alarm hakim. Son aylarda bölgede sık sık elektrik, gaz ve telekomünikasyon hatlarında kesintiler ve kopuşlar meydana geldi.

Kasım ayında da Baltık Denizi'ndeki İsveç karasularında iki telekomünikasyon hattında kesinti meydana gelmiş, o zaman da hatların kopmasına Çin bandralı bir geminin yol açmış olması ihtimali üzerinde durulmuştu.

dpa,AFP / ETO,ET

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?