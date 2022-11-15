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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki
Polonya Başbakanı Mateusz MorawieckiFotoğraf: Beata Zawrzel/NurPhoto/IMAGO
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Rus füzesi NATO üyesi Polonya'ya düştü iddiası

2 saat önce

Polonya'nın Przewodow kasabasında meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetti. Üst düzey bir ABD'li istihbarat görevlisi patlamaya düşen Rus füzesinin neden olduğunu söyledi.

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Polonya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki Przewodów kasabasında bir patlama meydana geldi. Polonya radyosu ZET, patlamada iki kişinin hayatını kaybettiğini ancak patlamaya neyin neden olduğunun bilinmediğini duyurdu. Haberde bölgeye itfaiye ekiplerinin gönderildiği belirtildi.

Associated Press haber ajansına konuşan üst düzey bir ABD'li istihbarat yetkilisi ise patlamaya Rusya'nın bugün Ukrayna'ya fırlattığı füzelerden birinin neden olduğunu söyledi. Yetkili, olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ancak Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Muller bu iddiayı doğrulamadı. Sözcü Muller, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin ulusal güvenlik ve savunma komitesini acil olarak toplantıya çağırdığını açıkladı.

Savunma, içişleri, adalet, dışişleri bakanlarının yanı sıra istihbarat servislerinin koordinatörlerinden oluşan komite ülkenin ulusal güvenlik ve savunma konularında kararlarının hazırlanması ve alınan kararların koordinasyonu görevini yapıyor.

Kiev'in verdiği bilgilere göre bugün Rusya Ukrayna kentlerini vurmak için 100'den fazla füze fırlattı.

AP, Reuters / EC, TY

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