 Rus devlet televizyonundan İdlib iddiası | DÜNYA | DW | 27.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Rus devlet televizyonundan İdlib iddiası

Rus devlet televizyonu, Türk askeri uzmanlarının İdlib'de omuzdan atılan füzelerle Rusya ve Suriye ordusuna ait jetleri vurmaya çalıştığını öne sürdü. Ankara’da ise Türk ve Rus heyetleri İdlib konusunu ele aldı.

Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Rus devlet televizyonu Rossiya 24, Türk askeri uzmanları ve Suriyeli muhaliflerin İdlib'de Rusya ve Suriye ordusuna ait uçakları "portatif hava savunma sistemleriyle" vurmaya çalıştığını iddia etti.

Haberde, muhalif mevzileri bombalayan Rus ve Suriye savaş uçaklarının bu nedenle karşı önlemler almak zorunda kaldığı belirtildi.

Ankara'da Rus heyetiyle görüşme

Rossiya'nın iddiası, Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki durumu ele almak için Ankara'da bir araya geldiği saatlerde ortaya atıldı. Dışişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre, bu görüşmede Türk tarafı Rus heyetine İdlib'de bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.

Türk Dışişleri Bakanlığındaki görüşmede ayrıca, bölgedeki insani durumun felaket halini almasının ve İdlib'den olası bir kitlesel göçün engellenmesinin gerektiği de vurgulandı.

DW,rtr/CÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

AB’de de İdlib endişesi büyüyor

Avrupa başkentleri de İdlib için alarmda. Büyük bir mülteci akınından ve Suriye’de siyasi çözüm çabalarının tümüyle çıkmaza girmesinden endişelenen Almanya ve Fransa yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. (27.02.2020)  

Erdoğan: İdlib'de en büyük sıkıntı hava sahasını kullanamamak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de "en küçük bir geri adım atmayacaklarını" söyledi. Rusya ise Türk ve Rus heyetler arasında bugün Ankara'da yapılacak toplantıdan olumlu sonuçlar beklediklerini açıkladı. (26.02.2020)  

MM: Esad'ı devirmek isteyen kendi dikkat etsin

Almanya'da art arda gelen ırkçı saldırılar, İdlib'deki gelişmeler ve Avrupa'da yayılan koronavirüs, Alman basınında öne çıkan yorum konuları. (26.02.2020)  

İdlib’de büyük savaş artık kaçınılmaz mı?

Diplomatik çözüm umudunun azaldığı İdlib için savaş çanları çalıyor. Erdoğan’ın izlediği "uçurum diplomasisi" Rusya’ya geri adım attıracak mı, yoksa savaş kapıda mı? Uzmanlar DW’ye değerlendirdi: (25.02.2020)  

Benzer içerik

Syrien Soldaten aus der Türkei in al-Nayrab bei Idlib

İdlib'de bir Türk askeri hayatını kaybetti 22.02.2020

Suriye’nin İdlib vilayetinde hükümete bağlı birlikler tarafından düzenlenen saldırıda bir Türk askeri hayatını kaybetti.

Syrien Idlib Türkische Militärpatrouille

İdlib’de büyük savaş artık kaçınılmaz mı? 25.02.2020

Diplomatik çözüm umudunun azaldığı İdlib için savaş çanları çalıyor. Erdoğan’ın izlediği "uçurum diplomasisi" Rusya’ya geri adım attıracak mı, yoksa savaş kapıda mı? Uzmanlar DW’ye değerlendirdi:

Syrien Idlib Türkische Militärpatrouille

İdlib'de iki Türk askeri hayatını kaybetti 20.02.2020

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki bir hava saldırısında iki askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Hindistan'daki çatışmalarda can kaybı artıyor

Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasası nedeniyle Müslümanlar ve Hindular arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 35'e yükseldi.  

FOTO-GALERİ

default

Altın Ayı için Yarışan Filmler

70'inci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 18 film Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor.  