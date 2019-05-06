 Rus denizaltı yangınında nükleer iddiası | DÜNYA | DW | 02.07.2019

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DÜNYA

Rus denizaltı yangınında nükleer iddiası

Rus denizaltısında çıkan yangında 14 denizcinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Rus basını nükleer denizaltı iddialarını gündeme taşırken Devlet Başkanı Putin'in programını keserek Savunma Bakanı ile görüşeceği açıklandı.

ARŞİV

ARŞİV

Rus donanmasına ait bir araştırma denizaltısında çıkan yangında 14 denizcinin duman zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Rus Savunma Bakanlığı denizaltının Rus karasularında deniz tabanında araştırma yapmakta olduğunu ve şu an Barents Denizi kıyısında, Severomorsk'taki Kuzey Filo üssünde bulunduğunu bildirdi. Ancak bakanlık yangının nedeni, kazadan kurtulan olup olmadığı veya denizaltının modeli konusunda bilgi vermedi.

2000 yılında Barents Denizi’nde Kursk nükleer denizaltısının iki patlamanın ardından batmasıyla 118 denizcinin yaşamını yitirdiği kazayı akıllara getiren olayın Pazartesi günü yaşandığı belirtildi.

Nükleer denizaltı iddiası

Rus haber kuruluşlarının isimsiz askeri kaynaklara dayandırdıkları haberlerde aracın AS-12 tipi nükleer denizaltı olduğu belirtiliyor. Rus basını AS-12'nin takma adının, küçük kürelerden oluşan oyuncak bir at olan, Sovyet dönemi çizgi film karakteri Losharik'ten geldiğini bildiriyor.

Rus basınında en gelişmiş Rus denizaltısı olduğu belirtilen aracın titanyum kürelerden oluşan iç gövdesinin tasarımının normal denizaltıların inemediği yüksek basınçlı derinliklere inebilmesini sağladığı bildiriliyor. Özel görevler için tasarlandığı belirtilen aracın Arktik deniz tabanından örnek topladığı aktarılıyor. Normal denizaltılar 600 metre derinliğe inerken, Losharik’in 2 bin 500 metreye inebildiği kaydediliyor.

Putin programını iptal etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in programını iptal ederek Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile konuyla ilgili olarak görüşeceği bildirildi.

Denizaltıdaki yangının söndürüldüğü, aracın şu an Norveç ve Rusya'nın kuzeyinde kalan Barents Denizi'ndeki Severomorsk Limanı‘ndaki üste olduğu ve olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtiliyor.

ABD basını Pentagon yetkililerine dayandırdıkları haberlerde ABD'nin Rus denizaltıları ve casus gemilerinin bölgedeki aktivitelerinden rahatsızlık duyduğunu bildiriyor.

Norveç tarafından yapılan açıklamada ise Barent Denizi'ndeki denizaltı yangınının ardından anormal seviyede yüksek bir radyasyona rastlanmadığı belirtildi. Norveçli yetkililer Rus tarafının kendilerine denizaltıda bir gaz patlaması olduğunu bildirdiğini aktardı.

rtr, AP/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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