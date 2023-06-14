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PolitikaBelarus

"Rus bombaları Hiroşima'ya atılanlardan 3 kat daha güçlü"

1 saat önce

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus nükleer silahlarının ülkesine sevkiyatının sürdüğünü, bazılarının Hiroşima ve Nagazaki'ye atılanlardan üç kat daha güçlü olduğunu söyledi.

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Rusya ve Belarus liderleri Putin ve Lukaşenko
Rusya ve Belarus liderleri Vladimir Putin ve Aleksander LukaşenkoFotoğraf: Vladimir Smirnov/TASS/dpa/picture alliance

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Rus taktik nükleer silahlarının ülkesine sevkiyat sürecinin devam ettiğini belirterek bazılarının ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonunda 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından üç kat daha güçlü olduğunu söyledi.

Lukaşenko Rus devlet televizyonu Rossiya-1'e konuşurken arka planda askeri araçların park halinde bulunduğu ormanlık bir alanda askeri tesise benzer bir yapının yer aldığı dikkat çekti. Rusya'dan füze ve bombaların ülkeye ulaştığını belirten Belarus lideri, ülkesinde Sovyet döneminden kalma çok sayıda nükleer depolama tesisi bulunduğunu, 5-6 tanesinde gerekli tadilatların yapıldığını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin çeşitli Avrupa ülkelerinde konuşlandırdığı nükleer başlıklara işaret ederek Mart ayında Rus nükleer başlıklarının Belarus'ta konuşlandırılması için Lukaşenko ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Putin 7-8 Temmuz demişti

Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada da, özel nükleer depolama tesisleri için hazırlıkların 7-8 Temmuz'da tamamlanmasıyla Belarus topraklarındaki nükleer başlıkların konuşlandırılmasına başlanacağını kaydetmişti. Rusya'nın nükleer başlık taşıma kapasiteli İskender balistik füzelerinin Belarus'a sevk edildiği daha önceden açıklanmıştı. Rusya böylece Sovyetler Birliği dönemi sonrasında ilk kez yurt dışında nükleer silah konuşlandırmış oluyor.

ABD, Putin'in kararını eleştirmiş, ancak Rusya'nın nükleer silahları kullanma hazırlığı yaptığına dair ellerinde bir işaret bulunmadığını açıklamıştı.

Lukaşenko: Putin'den rica değil talep ettim

Rus nükleer silahlarının Belarus'a saldırma potansiyeli bulunan ülkelere karşı caydırıcı olacağını söyleyen Lukaşenko, Batılı ülkeleri kastederek "2020'den beri bizi parçalara ayırmak istiyorlar. Biz her zaman hedef olarak görüldük. Şimdiye kadar nükleer silah sahibi bir ülkeye saldırıldığı görülmemiştir" dedi.

Belarus'u 1994'ten bu yana yöneten Lukaşenko, Rus nükleer silahlarının ülkesinde konuşlandırılmasını Putin'den "rica" değil "talep" ettiğini söyledi. Belarus, üç NATO üyesi; Litvanya, Letonya ve Polonya ile komşu.

rtr/BK,EC

 

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