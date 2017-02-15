Rus bilim adamına casusluk suçlaması

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Almanya'da bir Rus bilim adamı casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Bir üniversitede görevli İlnur N. isimli kişi, bilimsel bilgileri Rus dış istihbarat servisine iletmekle suçlanıyor.
Almanya'da bir Rus bilim adamı casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Federal Başsavcılık, bir teknik üniversitede doğa bilimleri alanında görevli İlnur N. isimli bilim adamının Rus dış istihbarat servisine bilgi aktardığından şüphelenildiğini açıkladı.
Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada bilim adamının en geç Ekim ayı başından beri Rus istihbaratı için çalıştığının düşünüldüğü, şüphelinin evinde ve ofisinde aramalar gerçekleştirildiği bildirildi.
İlnur N.'nin Ekim 2020-Haziran 2021 döneminde en az üç kez bir Rus istihbarat görevlisiyle buluştuğu, buluşmalardan en az ikisinde üniversitedeki görev alanıyla ilgili bilgileri aktardığı ve karşılığında nakit para aldığı iddia ediliyor.
Haber sitesi "t-online.de" ise şüphelinin Augsburg Üniversitesinde hafif konstrüksiyon sistemlerinde kullanılan hibrid malzemeler üzerinde araştırma yaptığını bildirdi. Augsburg Üniversitesi sözcüsü haber sitesine yaptığı açıklamada şüphelinin üniversitede görevli olduğunu ve üniversitedeki ofisinde arama yapıldığını teyit etti.
AFP/BK,TY
© Deutsche Welle Türkçe
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