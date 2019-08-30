 Rus basını: Rusya Su-35 savaş uçağı satışı için Türkiye ile görüşüyor | DÜNYA | DW | 27.09.2019

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DÜNYA

Rus basını: Rusya Su-35 savaş uçağı satışı için Türkiye ile görüşüyor

Rus basını Rusya'nın Türkiye ile Rus yapımı Su-35 savaş uçağı satışı için görüşmeler yürüttüğünü ancak henüz bir anlaşma yapılmadığını duyurdu.

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Türkiye ve ABD, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle anlaşmazlık yaşarken, Türkiye'nin S-400'lerin ardından Su-35 savaş uçağı almak için Rusya ile görüştüğü iddia edildi.

Rusya'nın RIA haber ajansında yer alan haberde üst düzey bir Rus yetkili, Rusya'nın Türkiye'ye Rus yapımı Sukhoi Su-35 savaş uçağının muhtemel satışı için görüşmeler yürütüldüğünü ancak somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

 ABD S-400'lerin NATO'nun savunma ağıyla uyumlu olmadığını ve Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarının güvenliğine tehdit oluşturduğunu savunuyor.

 ABD, Türkiye'nin Temmuz ayında Rusya'dan S-400'leri satın almasının ardından Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. 100'den fazla uçak almak isteyen Türkiye'nin F-35 projesi için şu ana kadar 1,4 milyar doları harcama yaptığı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin alternatif olarak Rusya'ya yönelebileceğinin sinyalini geçen ay vermişti. Erdoğan, "Özellikle F-35'ler konusunda Amerika şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. Su-35 mi, F35 mi veya Su-57 mi vesaire gibi" şeklinde konuşmuştu.

Reuters/ SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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