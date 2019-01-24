Rus Büyükelçi: INF Anlaşması konusunda Washington ile işbirliğine hazırız

Rusya ile ABD ve NATO arasında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşaması (INF) konusunda yaşanan tartışmada Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'nden ılımlı bir açıklama geldi.

Büyükelçi Sergey Neçayev, ülkesinin bu konuda ABD ile işbirliğine hazır olduğunu belirterek, "Rusya anlaşmazlık arayışında değil" dedi. Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinde açıklamalarda bulunan Büyükelçi, "Rus hükümeti INF Anlaşması konusunda Amerikalı meslektaşlarımızla açık ve nesnel bir diyaloğa hazır. Onlardan da benzer bir tavır bekliyoruz" dedi.

Sergey Neçayev

INF Anlaşması 500 ila 5500 menzilli nükleer başlıklı füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. ABD ve NATO, Rusya'yı 9M729 füzeleri ile 1987 yılında kabul edilen anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor. Rusya ise bu suçlamaları geri çeviriyor. Moskova'nın verdiği bilgilere göre, söz konusu füzelerin menzili 480 km. dolayında.

"ABD anlaşmanın feshini istiyor"

Büyükelçi Neçayev, Rusya'nın INF Anlaşması'nı feshetmek gibi gibi bir niyeti olmadığına dikkat çekerek, Rusya'nın anlaşmayı "Avrupa'nın güvenlik sisteminin ve dünya genelinde silahsızlanmanın önemli bir parçası olarak gördüğünü" ifade etti. 9M729 füzeleri ile ilgili suçlamaları da geri çeviren Büyükelçi, füzelerle ilgili tüm bilgilerin Washington ile paylaşıldığını ve bu bilgilerin füzelerin anlaşmaya aykırı olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Neçayev, Rusya'nın "yanlış anlaşılmaların giderilmesi için her tür adımı atmaya hazır olduğunu" da sözlerine ekledi. Büyükelçi, ABD'nin tutumunun "anlaşmanın feshedilmesine yönelik" olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'nın 2 Şubat'a kadar tutumunda bir değişiklik yapmaması durumunda anlaşmanın feshedileceği tehdidinde bulunmuştu. Geçen Cuma günü yapılan NATO-Rusya Konseyi'ndeki görüşmelerde de aşama kaydedilemedi.

AFP,DW/BÖ,HT

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