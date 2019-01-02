 Rus askeri polisi Menbiç′te | DÜNYA | DW | 08.01.2019

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DÜNYA

Rus askeri polisi Menbiç'te

Türkiye'nin askeri operasyon tehdidinde bulunduğu Menbiç'in civarında Rus askeri polisinin devriye gezmeye başladığı bildirildi. Kentteki YPG güçlerinin yardım çağrısı üzerine Suriye ordusu kenti çevrelemişti.

Doğu Guta'da Rus askeri polisleri

Doğu Guta'da Rus askeri polisleri

Türkiye'nin askeri operasyon düzenleyeceğini açıkladığı Menbiç kenti çevresinde Rus askeri polisinin Salı günü itibarıyla devriye gezmeye başladığı bildirildi. Rus sözcü Yusuf Mamatov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Menbiç kenti yakınındaki güvenlik bölgesinde devriyelerimize bugün başladık. Görevimiz, sorumluluk alanımızda güvenliği sağlamak, silahlı grupların konumlarını ve hareketlerini kontrol etmek" diye konuştu.

Devriye gezilen güzergahın düzenli olarak değişeceğini kaydeden Mamatov, devriye sırasında "kent sakinlerinden militanların işgali sonrasında geride bırakılan saklı silahlar ve infilak etmemiş patlayıcılar ile ilgili bilgi alındığını" da belirtti.

IŞİD ile mücadele çerçevesinde ABD tarafından desteklenen, Türkiye'nin terörist olarak sınıflandırdığı Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) 2016 yılında Fırat'ın batısına geçerek Menbiç kentini kontrolü altına almıştı.

Türkiye'nin Menbiç'e operasyon tehdidi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceği açıklamasının ardından YPG Türkiye'ye karşı Esad rejiminden yardım istemiş, Suriye ordusunu Menbiç'i savunmaya çağırmıştı. Bu çağrının ardından Suriye ordusu Menbiç etrafında konuşlanmış, ardından Suriye Savunma Bakanlığı 400 YPG'linin kenti terk ederek Fırat'ın doğusuna geçtiğini bildirmişti.

DW/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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