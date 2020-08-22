Rus ajanların Navalni'yi zehirlediği iddia edildi

Alman haftalık haber dergisi Spiegel, İngiltere merkezli araştırmacı gazetecilik sitesi Bellingcat, The Insider ve ABD'li haber kanalı CNN'in yaptığı ortak araştırmada, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili olarak yeni bilgilere ulaşıldı. Elde edilen bulgulara dayanarak da Navalni'nin zehirlenmesi için Rusya'nın iç istihbarat servisi FSB çalışanı olduğu tahmin edilen en az sekiz kişinin görevlendirildiği öne sürüldü.

Söz konusu kişilerin fotoğrafları ve isimlerinin de paylaşıldığı araştırma-habere göre, bu kişiler çok sayıda FSB ajanının cep telefonu bağlantıları, GPS ve konum bilgileriyle Rus iç hat uçuşlarına dair birçok yolcu listesi incelenerek tespit edildi.

Söz konusu kişilerin Navalni'yi 2017 yılından beri özel seyahatleri de dahil olmak üzere takip ettiği kaydedilen haberde, bu ekibin sadece "izlemek" için görevlendirilmiş olma ihtimalinin de zayıf olduğu vurgulandı. Ekipte geçmişinde zehirleme olaylarıyla bağlantılı ajanların bulunduğu, ayrıca iki ekip liderinin Rusya'da zehirli madde Noviçok'ın üretildiği kimya laboratuvarıyla düzenli olarak iletişim içinde olduğu bilgisi de aktarıldı. Haberde, ekipte yer alan ajanların daha önce tıp ya da kimya alanlarında veya Rus özel hareket birliği için çalışan kişilerden seçildiğine de işaret edildi.

"Otel barının arkası normalden kalabalıktı"

Elde edilen edilen bilgilere göre Navalni'nin zehirlendiği fark edilen Tomsk kentinden Moskova'ya uçuşu öncesi sekiz FSB ajanı arasında yoğun bir telefon trafiği yaşandı ve Aleksey Aleksandrov adlı bir ajan da Tomsk'taki otelin önünde Navalni'nin yakın bir çalışanı tarafından tespit edildi. Spiegel'e oteldeki son gecesini anlatan Navalni de otel barının arkasında normalden daha fazla kişi olduğunu, barmenin kendisine ısmarladığı kokteyl olan Bloody Mary'yi vermediğini, ikinci siparişi Negrone'yi hazırladığını söyledi.

Navalni'nin barı terk etmesinden sonra ise FSB ajanları arasındaki telefon görüşmesinin yine yoğunlaştığı, Aleksandrov'un da cep telefonundaki verilere göre gece yarısından sonra otelin yakınlarında bulunduğunun tespit edildiği ifade ediliyor. Navalni'nin kahvaltı sonrası otelden ayrılmasının ardından ajanlar arasındaki telefon görüşmelerinin yine yoğunlaştığı belirtiliyor.

Haberde ayrıca 20 Ağustos'ta yaşananların ilk zehirleme girişimi olmadığı, Temmuz 2020'de de Navalni'nin zehirlenmeye çalışıldığı vurgulandı.

Navalni nasıl zehirlenmişti?

Navalni, 20 Ağustos'ta Sibirya'nın Tomsk kentinden Moskova'ya uçarken aniden rahatsızlanmış ve uçak Omsk şehrine acil iniş yapmıştı. Burada tedavi altına alınan Navalni, 22 Ağustos'ta tedavisinin devamı için Almanya'ya getirilmişti. Haftalarca yapay komada tutulan Navalni'nin Almanya'da yapılan tahliller sonrası Noviçok adlı maddeyle zehirlendiği anlaşılmıştı. Bu zehirli maddenin 1970'li yıllarda dönemin Sovyetler Birliği'ndeki bilim insanları tarafından geliştirildiği biliniyor.

Navalni, Eylül ayında Berlin'de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti. Rusya ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkedeki en büyük siyasi rakiplerinden Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili suçlamaları reddediyor.

dpa,AFP/HS,CÖ

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