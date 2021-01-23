Rus aşısı yüzde 91,6 etkili

Üçüncü faz klinik deneyleri tamamlanmadan Rusya dışında 15 ülkede daha kullanıma girdiği için eleştirilen Rus koronavirüs aşısı Sputnik-V'ye ilişkin yeni veriler tıp dergisi The Lancet'te yayımlandı. Üçüncü faz deneylerin ara sonuçlarının yer aldığı makaleye göre, Sputnik-V koronavirüse karşı yüzde 91,6 oranında koruma sağlıyor.

20 bin gönüllünün katıldığı kilinik deneylerin ara sonuçlarının, aşıya ilişkin daha önce açıklanan verilerle de örtüştüğü bildirildi. Bu sonuçlara göre Sputnik V koronavirüse karşı mRNA teknolojisiyle üretilen Modern ve Biontech/Pfizer ile neredeyse aynı, AstraZeneca'dan ise daha fazla koruma sağlıyor.

Nadiren ağır yan etkiler

Araştırmacılar, Sputnik-V'nin ağır yan etkilerinin nadiren görüldüğüne yer verdi. Aşının çoğu gönüllüde hafif ve orta dereceli yan etkilere yol açtığı, birçok kişinin grip benzeri şikayetler ve aşının yapıldığı kolda ağrı gibi şikayetleri bildirdiğine dikkat çekildi.

Araştırmada, üççüncü faz deneyler sırasında iki kişinin hayatını kaybettiği ancak bu iki ölüm vakasının aşı ile ilişkili olmadığı ifade edildi. Bir gönüllünün ise felç geçirdiği vurgulandı.

Rus araştırmacıların verdiği bilgilere göre, aşı 60 yaş üzerindeki 2 bin kişide denendi. Bu grupta da "aşının etkili olduğu ve tolere edildiği" belirtilirken deneylerin henüz sona ermemiş olduğuna da dikkat çekildi. Aşının toplam 40 bin gönüllü üzerinde denenmesi bekleniyor. Rusya, aşıya yaklaşık 6 ay önce kullanım izni vermişti.

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Aşı ile ilgili tartışmalar

Rusya'nın Sputnik-V aşısına üçüncü faz klinik deneylerin sonuçları alınmadan kullanım onayı vermesi tepki çekmişti. Rus araştırmacılar, klinik deneylerin ilk sonuçlarını Eylül ayında The Lancet dergisinde yayımlamıştı, ancak aşının "çok hızlı geliştirildiği ve sürecin şeffaf işlemediği" gibi eleştiriler gündeme gelmişti.

Aşının geliştirildiği Moskova'daki Gamaleya Bilim ve Araştırma Enstitüsü uzmanı Denis Logunow, "Covid-19 pandemisini durdurmak için, farklı etkinlik mekanizmalarına sahip çok sayıda aşı olmalı" dedi. Uzman, Sputnik-V'nin aşı çeşitliliğine katkı sağladığını ifade etti.

Rusya AB'de onay almak istiyor

Öte yandan Rusya Sputnik-V için Avrupa Birliği'nde de kullanım izni almayı amaçlıyor. İzin için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuru yapılırken Rus yetkililer yılın ikinci yarısında AB'ye 100 milyon doz aşı sevkiyatı yapabileceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bir aşının "güvenli ve etkili" olması halinde hangi ülkede üretildiğine bakılmaksızın "pandemi ile mücadeleye katkı sağlayabileceğini" söylemişti. Spahn, bunun şartının aşının Avrupa normlarına göre kullanım izni alması olduğunu ifade etmişti.

dpa,DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe