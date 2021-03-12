 Rus aşısı Sputnik V Avrupa′da da üretilecek | AVRUPA | DW | 15.03.2021

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AVRUPA

Rus aşısı Sputnik V Avrupa'da da üretilecek

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, koronavirüse karşı geliştirilen aşı Sputnik V'in İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'da da üretimine başlanması için mutabakata varıldığını açıkladı.

Rusya'da geliştirilen aşı Sputnik V

Sputnik V, koronavirüse karşı Rusya'da geliştirildi

Rusya'da koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının aralarında Almanya'nın da bulunduğu dört Avrupa ülkesinde üretileceği bildirildi.

Rus aşısının geliştirilmesi ve pazarlanmasında faaliyet gösteren Rus Doğrudan Yatırımlar Fonu'nun Başkanı Kiril Dimitriyev tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Sputnik V'in İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'da da üretimine başlanması" için mutabakata varıldığını söyledi. Dimitriyev, "Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) kullanım onayı vermesinin ardından" bu mutakabat sayesinde Avrupa piyasasına Sputnik V'in sunulabileceğini belirtti. EMA tarafından onaylanması halinde, Sputnik V Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinde kullanılacak Batı'da geliştirilmemiş ilk aşı olacak.

EMA, Mart ayı başında Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısının onay süreci için ön incelemeleri başlatmıştı. "Rolling review" olarak adlandırılan inceleme sürecinde, onay için gerekli tüm veriler toplanana kadar ilk bilimsel ve klinik testlerin sonuçları değerlendirmeye alınıyor ve bu şekilde onay süreci hızlandırılmış oluyor. EMA daha önceki aşı onay süreçlerinde de aynı yolu izlemişti. Birkaç hafta süren ön incelemenin tamamlanmasının ardından şirketler onay için resmi başvuruda bulunuyor. EMA, bugüne kadar BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarının kullanımı için tavsiye kararı almıştı. 

EMA'nın onay sürecini tamamlamasını beklemeden Sputnik V'i kullanmaya başlayan ülkeler de bulunuyor.

Macaristan Sputnik V'i Şubat ayında kullanmaya başlamış, Çekya ve Slovakya da Sputnik V'i siparişi vermiş ve EMA'nın onayını beklemeden aşıyı uygulamaya başlayacaklarını bildirmişti.

Rus Doğrudan Yatırımlar Fonu tarafından verilen bilgilere göre, Rusya'da yaklaşık 3,5 milyon kişiye Sputnik V aşısı yapıldı, 40'dan fazla ülkede de aşıya kullanım onayı verildi.

Rusya, klinik çalışmalar tamamlanmadan önce geçen Ağustos ayında aşıya kullanım izni vermişti. Klinik çalışmalar tamamlanmadan aşıya onay verilmesi, Sputnik V'in etkililiği konusunda uluslararası düzeyde kuşkulara yol açmıştı.

Ancak bilim dünyasının saygın yayınlarından "The Lancet" dergisinde Şubat ayı başında yayımlanan araştırmaya göre Faz 3 testleri, Sputnik V'in yüzde 91,6 oranında etkili olduğunu göstermişti. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, zayıflatılmış virüsün vücuda enjekte edildiği viral vektör yöntemiyle üretiliyor.

DW,AFP/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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