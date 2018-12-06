 Ruhani′nin damadına atama nepotizm tartışması yarattı | DÜNYA | DW | 16.12.2018

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DÜNYA

Ruhani'nin damadına atama nepotizm tartışması yarattı

İran'da Ruhani'nin damadının İran Jeoloji Kurumu'nun başına atanması Twitter'da nepotizm tartışmasına neden oldu.

Hasan Ruhani'nin damadı Kambiz Mehdizadeh

Hasan Ruhani'nin damadı Kambiz Mehdizadeh

İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin damadının İran'ın Jeoloji Kurumu'nun başına getirilmesi sosyal medyada nepotizm tartışması başlamasına neden oldu. 

İranlı sosyal medya kullanıcıları, atamaya tepkisini "iyi genler" etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Geçtiğimiz yıl İran'da bir politikacının oğlunun iş hayatındaki başarısını sahip olduğu "iyi genlere" bağlaması sosyal medyada benzer bir tartışmaya neden olmuştu.

Fransız haber ajansı AFP, ismini açıklamadığı bir Twitter kullanıcısının tepkisini, "İyi genlerin damatlara da geçebildiğini bilmiyordum" sözleriyle dile getirdiğini aktardı. İran sosyal medyaya yönelik kısıtlamaların yaygın olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

İran'da tartışma yaratan atama nedeniyle Endüstri Bakanlığı'ndan bir ismin istifa ettiği belirtiliyor. İran basını, Madencilik Bölümü'nün başında olan Cafer Sargheyni'nin, "Profesyonellik dışı atamaları" gerekçe göstererek koltuğunu bıraktığını duyurdu.  

Ruhani'nin kızı ile evli olan Kambiz Mehdizadeh'in 30'lu yaşlarda olduğu belirtiliyor. Petrol mühendisliği alanında doktora eğitimini sürdüren Mehdizadeh'in daha önce petrol bakanlığına, tekvando fedarasyonuna ve ulusal gençlik organizasyonuna danışmanlık yaptığı bildiriliyor.

AFP/ÖA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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