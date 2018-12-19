 Ruhani′nin Ankara gündemi Suriye | TÜRKİYE | DW | 20.12.2018

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TÜRKİYE

Ruhani'nin Ankara gündemi Suriye

Temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, mevkidaşı Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerin gündeminde ekonomik ilişkilerin yanı sıra Suriye de var.

Iran Teheran Erdogan trifft Rohani (Reuters/Turkish Presidential Palace/K. Ozer)

Erdoğan ve Ruhani 7 Eylül'de Tahran'da bir araya gelmişlerdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunuyor. Çarşamba gününün akşam saatlerinde Türkiye'ye varan Ruhani'yi, havalimanında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bazı yetkililer karşıladı.

Perşembe günü Ruhani, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla mercek altına alınacak.

Gündem maddelerinin başını ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunun çektiği kaydedildi. İran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Perviz İsmaili, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkartılmasının amaçlandığını dile getirdi.

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Fırat'ın doğusunda askeri harekât hazırlığını bir kez daha tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'tan da bu konuda olumlu yanıt aldığını söyledi. Erdoğan, “Suriye topraklarını karış karış tarayacağız” dedi. (17.12.2018)

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Brüksel’den Ankara’ya uyarı geldi. AB, Türkiye’nin IŞİD’e karşı yürütülen savaşı baltalayacak “tek taraflı bir eylemden sakınmasını” talep etti. (15.12.2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın bir telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki gelişmeleri ele aldıkları bildirildi. Görüşmede Suriye'de daha etkin bir koordinasyon konusunda mutabakata varıldığı açıklandı. (14.12.2018)

İran heyetinin, Ruhani'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de aralarında bulunduğu çeşitli bakanlardan oluştuğu kaydedildi. Ziyaret sırasında İranlı bakanlar, Türk mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

Suriye çıkmazı

Tahran'dan Ankara'ya yola çıkmadan önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani de gündem konuları arasında Suriye meselesinin de bulunduğunu kaydetti.

İran ve Türkiye'nin de müdahil olduğu savaşta, ABD, Çarşamba akşamı askerlerini çekmeye başladığını açıklamıştı.

Geçen hafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri operasyon hazırlığında olduğunu duyurmuş, bunun ardından da ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

ABD, Erdoğan'ın açıklamasını "kabul edilemez" şeklinde niteleyerek eleştirmişti. Ancak şimdi ABD askerlerinin bölgeden çekilmesiyle olası bir Türk harekatının önünün açılması ihtimaller dahilinde bulunuyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bizim tutumumuz açıktır: Hiçbir ülke Suriye hükümetinin izni olmaksızın ülkede herhangi bir şey yapamaz. Bu ilkeye uyulmadığı takdirde, Suriye’de barışı sağlamak için sarfedilen tüm çabalar başarısızlıkla sonuçlanabilir" şeklinde konuşmuştu.

DW,dpa/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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