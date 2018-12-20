Ruhani'den Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu

Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran ve Ankara'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Ruhani, "Tüm taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. Her iki ülke de bu konuda aynı fikirde" diye konuştu.

Ruhani ayrıca, İran ve Türkiye'nin Suriye'de barış sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti. İran lideri, Suriye'nin geleceği konusunda Türkiye ve Rusya ile gerçekleştirdikleri Astana müzakerelerini devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.

Erdoğan: İşbirliğini artıracağız

Erdoğan ve Ruhani'nin Ankara'daki ortak basın toplantısından

Basın toplantısında konuşan Erdoğan da bölgenin güvenliği konusunda İran ile işbirliğini artırarak sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Erdoğan, "Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını ve güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu konuda İran ile iş birliğimizi artırarak sürdürmek ve karşılaştığımız ortak hedefleri bertaraf etme noktasında irademiz tamdır. Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesis edilmesi için Türkiye ve İran'ın atabileceği çok adımlar var" dedi.

Erdoğan, "Bu iş birliğinin, müspet sonuçlarını Rusya Federasyonu'nun da katılımıyla oluşturulan Astana Süreci'nde başarmış bulunuyoruz. Çabalarımızı Suriye ve tüm Suriye halkını kucaklayacak, kalıcı bir barışın tesisi için artırmamız gerek" diye ekledi.

Basın toplantısında soru kabul etmeyen her iki lider de ABD'nin Suriye'den çekilme kararına değinmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra katıldığı Türkiye-İran İş Forumu'nda yaptığı konuşmada ise Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konusunda dördüncü kez bir araya geleceklerini belirtti.

DW,AP,AFP/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe