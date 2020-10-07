Ruhani'den Dağlık Karabağ açıklaması: Sınırlarımıza terörist gönderiliyor

Azerbaycan'ın güney sınır komşunu İran'dan Dağlık Karabağ kriziyle ilgili sert bir açıklama geldi. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Azerbaycan-İran sınırının yakınlarına "teröristlerin" gönderildiğini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bazı kişilerin Suriye ve bölgedeki diğer yerlerden terörist göndermek istemeleri kabul edilemez" dedi.

"Herkes, başka ülkelerin toprak bütünlüğüne ve gerçekliğine saygı göstermelidir" diyen Ruhani, Türkiye'nin adını vermedi. Ruhani, "hangi tarafta olursa olsun ateşe benzin döken herkesi kınadığını" ifade etti.

Macron'un iddiaları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçen hafta Türkiye'yi Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak savaş yanlısı mesajlar vermekle suçlamış ve Türkiye'nin ayrıca bölgeye Suriye'den cihatçı grupları gönderdiği iddiaları konusunda da Ankara'dan "açıklama" istemişti. Macron, 300 kadar cihatçının Halep kentinden yola çıktığını ve Gaziantep üzerinden Dağlık Karabağ'a gittiklerini belirterek bölgeye giden savaşçıların tespit edildiklerini sözlerine eklemişti.

Türkiye'den ise Macron'ın iddialarına bir yanıt şimdiye kadar gelmedi.

Fransa Dışişleri Bakanı: Türkiye çatışmaya dahil oluyor

Öte yandan Paris'ten Dağlık Karabağ kriziyle ilgili olarak Türkiye'ye yönelik sert bir açıklama daha geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransız meclisinde bugün yaptığı konuşmada, Türkiye'yi Azerbaycan'ın Ermenistan'la Dağlık Karabağ'da yaşadığı çatışmaya "askeri olarak dahil olmakla" suçladı. Le Drian, "Burada yeni olan boyut, Türkiye'nin çatışmalara askeri olarak katılmış olmasıdır ve bu da sorunu uluslararası bir çatışmaya dönüştürme tehlikesi doğuruyor" şeklinde konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian

Sivil can kayıplarından dolayı Fransa'nın üzgün olduğunu da vurgulayan Le Drian, Fransa, Rusya ve ABD'den oluşan Minsk Grubu'nun Perşembe günü Cenevre'de toplanacağını, Pazartesi günü de Moskova'da bir buluşma gerçekleşeceğini söyledi. Taraflara çatışmaları durdurma çağrısı yapan Le Drian, bu buluşmaların müzakarelere öncülük etmesini umduğunu kaydetti. Cenevre'deki buluşmaya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da katılacağı açıklandı.

Minsk Grubu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Dağlık Karabağ sorununun çözümü için 1992 yılında kurulmuştu.

AFP/HS,HT

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