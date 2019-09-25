 Ruhani′den ABD′ye ″baskı siyasetine son ver″ çağrısı | DÜNYA | DW | 27.09.2019

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DÜNYA

Ruhani'den ABD'ye "baskı siyasetine son ver" çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'ye "maximum baskı" siyasetine son vermesi ve yaptırımları kaldırması çağrısında bulundu. Ancak iki ülke arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

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 İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'ye baskıya son vermesi çağrısında bulunurken, iki ülke arasındaki gerilim ABD'nin Suudi Arabistan'a 200 asker ve Patriot füzeleri göndereceğini açıklaması ile arttı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Ruhani düzenlediği basın toplantısında ABD'nin İran'ı müzakereye zorlamak için baskıyı arttırdığını ancak bu sebepten dolayı da müzakerelerden giderek uzaklaşıldığını söyledi.

Ruhani ABD'ye "Maksimum baskı siyasetine son verin ve diyalog, mantık ve sağduyu siyaseti izleyin" çağrısında bulundu. Ruhani ABD'nin çağrısına kulak vermesi halinde atmosfer ve şartların değişeceğini kaydetti.

İran ile ABD arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesi sonrası tırmanmaya başladı.

İran, ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından Suudi Arabistan'daki bir petrol tesislerine 14 Eylül'de drone ve füze saldırısında bulunmakla suçlanıyor. Saldırı neticesinde küresel ham petrol üretimi yüzde 6 azalmış, petrol fiyatları yükselmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo saldırı ile ilgili kanıtları Perşembe günü BM Genel Kurulu'nda diğer ülkelerle paylaştıklarını açıkladı.

"Saldırıyla ilgimiz yok"

Ancak Ruhani İran'ın saldırıda payı olduğu suçlamalarını tekrar reddetti "Farsçada söylediğimiz gibi soğanın ne üstünde ne de altındayız, yani bizim bir ilgimiz yok" şeklinde konuştu.

Ruhani "yanlış" kanıya sahip bazı Avrupa ülkeleri ile görüşmelerde kanıt istediğini ancak kendisine kanıt sunulamadığını söyledi. Suudi Arabistan BM yetkililerini soruşturma için davet etmiş ve saldırıda İran silahlarının kullanıldığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim El Assaf Perşembe günü BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Suudi Arabistan'ın savunmasını güçlendirmek için ülkeye 200 asker ve Patriot füzesi göndereceğini açıkladı.

AP, AFP/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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