 Ruhani: Yaptırımların ekonomi üzerinde etkisi olmadı | DÜNYA | DW | 11.11.2018

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DÜNYA

Ruhani: Yaptırımların ekonomi üzerinde etkisi olmadı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarının İran ekonomisi üzerinde etkisi olmadığını söyledi.

UN-Generaldebatte: Macron und Rohani kritisieren US-Politik (Getty Images/D. Angerer)

Hasan Ruhani BM Genel Kurulu'na hitap ediyor, Eylül 2017

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ABD'nin İran'a karşı getirdiği yaptırımlarda Tahran'ın petrol ihracatı öncelikli. Washington'ın 180 gün muafiyet tanıdığı ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülkenin İran ile petrol ticaretinin hacmini derledik. (07.11.2018)

Cumartesi günü İran devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin geçen hafta başında yeniden uygulamaya koyduğu yaptırımları değerlendirdi. Ülkesinin yaptırımlardan ötürü "tehdit altında" olmadığını kaydeden İran Cumhurbaşkanı, yaptırımların İran ekonomisi üzerinde etkisi olmadığını söyledi. Ruhani, "Ellerinde bize karşı kullanabilecekleri yeni bir şey yok" diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı daha önce de İran'ın petrol satmaya devam edeceğini ve "yaptırımları deleceğini" açıklamıştı.

İran ile uluslararası toplum arasında varılan nükleer anlaşma sonrası ABD 2015 yılından itibaren İran'a uygulanan yaptırımların tedricen kaldırılması kararı almıştı. Geçen hafta başında yürürlüğe giren yeni yaptırımlar, petrol endüstrisini, bankaları, şahısları ve ülkenin havayollarını kapsıyor. Ancak İran'dan yüksek miktarda petrol ithal eden aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülke petrol fiyatlarında olası bir dalgalanmayı engellemek için altı aylığına yaptırımlardan muaf tutuldu.

Irak'a da muafiyet

ABD'nin Cumartesi günü verdiği bilgilere göre, Irak da 45 günlük bir muafiyet de faydalanabilecek. Böylece ülkenin enerji tedariki açısından sıkıntıya girmemesi öngörülüyor. Irak Merkez Bankası Ağustos başında, ülkesinin İran'la "çok yakın" ilişkileri olduğunu ve bu nedenle muafiyet talebinde bulunacağını açıklamıştı.

rtr,dpa/BÖ,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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