 Ruhani: Türkiye ile şiir krizi çözüldü | DÜNYA | DW | 14.12.2020

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DÜNYA

Ruhani: Türkiye ile şiir krizi çözüldü

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiirle Tahran’ın toprak bütünlüğüne karşı bir art niyet barındırmadığı konusunda Ankara'nın güvence verdiğini söyledi.

Eylül 2018'deki Erdoğan - Ruhani buluşması

Eylül 2018'deki Erdoğan - Ruhani buluşması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ile yaşanan "şiir krizinin" çözüldüğünü söyledi. Tahran'daki bir basın toplantısında konuşan Ruhani, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Büyükelçisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Bakü'de okuduğu şiirle İran'a karşı herhangi bir art niyet barındırmağı konusunda güvence verdiğini söyledi.

Ruhani, Erdoğan'ın İran'ın toprak bütünlüğünü sorgulamak gibi bir niyeti olmadığından emin olduğunu belirtti.

Şiir krizi

Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Dağlık Karabağ’daki kazanımlar için düzenlenen askeri geçit töreninde Aras Nehri ile ilgili okuduğu Şair Bahtiyar Vahapzade'ye ait şiir Tahran'da tepkiye neden olmuştu. Şiirin Aras Nehri'nin kuzeyinin daha önce İran'a ait olduğu gerekçesiyle rahatsızlık yaratması üzerine Tahran'daki Türkiye Büyükelçisi Derya Örs, İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

"Topraktan Pay Olmaz" isimli söz konusu şiirde"Aras'ı ayırdılar, Kum ile doldurdular; Ben senden ayrılmazdım; Zor ile ayırdılar; Ay Lâçin, can Lâçin; Men sene kurban Lâçin" mısraları yer alıyordu.

Azerbaycan ve İran'ı ayıran Aras Nehri sınırında ve İran'ın kuzeyinde bulunan Güney Azerbaycan ya da İran Azerbaycanı olarak adlandırılan bölgede yoğun olarak İranlı Azeriler yaşıyor.

 

Muhalif gazetecinin idamı

Ruhani, basın toplantısında muhalif gazeteci Ruhullah Zem'in idam edilmesini de savundu. Ruhani, 2017 ve 2018 yıllarında hükümet karşıtı göserileri kışkırtmakla suçlanan Zem'in idamının yasalara uygun olduğunu söyledi. Zem'in idamıyla ilgili uluslararası tepkilere de yanıt veren Ruhani, "Avrupa ülkelerinin yorum yapma hakkı vardır, ancak Zem mahkeme kararı üzerine idam edildi" dedi.

Bağımsız bir yargılama olduğunu belirten Ruhani, olayın İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkileri zedeleyeceğini zannetmediğini söyledi. Fransa, Zem'in idamını "barbarca ve kabul edilemez" olarak nitelemişti. İdamı en sert şekilde kınayan Avrupa Birliği de ölüm cezasının her koşulda reddedilmesi gerektiğini bildirmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı ise idamın "dehşetle karşılandığını" belirtilerek, yargılama koşulları konusunda "şok içerisinde" olduklarını bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da uidamı "barbarlık" olarak nitelendirdi.

Mülteci statüsünde Fransa'da yaşaya gazeteci Zem'in, Ekim 2019'da İran Devrim Muhafızları tarafından yakalandığı duyurulmuştu Ancak nerede ve hangi koşullar altında tutuklandığına dair bilgi verilmemişti.

Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre, İran'da geçen yıl en az 251 kişinin idam cezası infaz edildi. Bu, dünya genelinde, bir ülkede kayıtlara geçen en yüksek idam sayısı.

dpa, rtr / GY, HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

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