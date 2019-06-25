 Ruhani: Pazar gününden itibaren uranyum zenginleştirmede sınır kalkacak | DÜNYA | DW | 03.07.2019

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DÜNYA

Ruhani: Pazar gününden itibaren uranyum zenginleştirmede sınır kalkacak

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, pazar gününden itibaren sınırsız uranyum üretmeye başlayacaklarını açıkadı. Ruhani, "Eğer diğer ülkeler anlaşmaya uyarsa kısıtlamaları bir saat içinde yeniden yürürlüğe geçiririz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmadaki vaatlerin yerine getirilmemesi halinde Pazar gününden sonra sınırsız uranyum geliştirme faaliyetlerine başlayacaklarını açıkladı.

Çarşamba günü başkent Tahran'da gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısında konuşan Ruhani, "7 Temmuz'da uranyum zenginleştirmede üst sınırımız yüzde 3,67 olmayacak ve buna bağlı olarak sorumluluklarımızı da artık yerine getirmeyeceğiz" dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları devreye sokması üzerine, İran anlaşmanın diğer taraflarına bu yaptırımların ülke ekonomisindeki olumsuz etkisinin bertaraf edilmesi için 7 Temmuz'a kadar süre tanımıştı. Anlaşmanın taraflarından olan Avrupa Birliği, İran ile yasal ticareti mümkün kılacak bir mekanizmayı henüz hayata geçiremedi.

Konu ile ilgili İran resmi haber ajansı IRIB'a da açıklamalarda bulunan Ruhani, uranyum zenginleştirme oranını ihtiyaca göre artırma kararı aldıklarını belirterek, anlaşmaya imza atan diğer ülkelerin o tarihe kadar anlaşmaya uygun olarak davranmaları halinde tavırlarının değişebileceğini kaydetti. Ruhani, anlaşmanın tarafı olan ABD ve diğer ülkelere, "İran'ı eleştireceklerine anlaşmayı doğru uygulasınlar" sözleriyle tepki gösterdi. Mantık, yasalar ve Birleşmiş Milletler kararlarının dikkate alınmadığını ileri süren İran lideri, "Nükleer anlaşma bizi yüzde yüz bağlıyordu şimdi de öyle. Ama bu karşılıklılık esasına dayanır" dedi.

"İran'ın tavrı sorunu çözmeye yönelik"

Cumhubaşkanı Hasan Ruhani açıklamalarında hâlâ diyaloğa açık olduğu mesajını da verdi. İngiltere, Fransa, Almanya'nın yanı sıra ABD'ye de çağrıda bulunan Ruhani, nükleer anlaşmaya saygılı olmalarını ve müzakere masasasına geri dönmelerini istedi. Ruhani, İran'ın sorunu daha karmaşık hale getirmek niyetinde olmadığını, tarafları anlaşmaya uymaya zorlamak istediğini belirterek, koşulların oluşması halinde kısıtlamaları bir saat içinde yeniden uygulamaya başlayabilecekerini vurguladı.

ABD geçen yıl nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamış ve İran'a yönelik yaptırımları yürürlüğe sokmuştu. İran ise bu yıl Mayıs ayında nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya aldığını açıklamıştı. Tahran yönetimi ABD yaptırımlarına karşı önlem alınmazsa, anlaşmadaki taahhütlerinden kademeli olarak vazgeçeceğini duyurmuştu.

2015'teki anlaşma İran'ın 300 kilogram düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum üretmesine izin veriyor.

dpa/Reuters/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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