Ruhani nükleer anlaşma için güvence istedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa ziyareti çerçevesinde İsviçre'nin ardından Avusturya'yı ziyaret etti. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Sebastian Kurz'la bir araya gelen Ruhani, İran'la nükleer anlaşmanın devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Ruhani, ABD'nin anlaşmadan çekilmesine atıfta bulunarak "Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler İran'ın çıkarlarının korunacağı garantisini verebilirlerse, İran da anlaşmada kalır" dedi.

Ruhani Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile de görüştü

Ruhani, İsviçre temasları sırasında İran'la nükleer anlaşmanın devam etmesi gerektiğini dile getirmişti. İran'la nükleer anlaşmaya imza atan ülkelerin dışişleri bakanları Cuma günü Viyana'da bir araya gelecek. Toplantıya İran, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve ülkeye ekonomik yaptırımların da yeniden yürürlüğe konulacağını açıklamıştı. ABD'nin yürürlüğe koymak istediği yaptırımlar İran'dan 180 gün içinde çekilmeyen uluslararası şirketlere cezalar öngörüyor.

Ruhani'nin ziyareti öncesinde İranlı diplomat gözaltında

Ruhani'nin ziyareti öncesinde Salı günü Viyana'daki İran Büyükelçiliği'nde çalışan İranlı bir diplomat Almanya'da gözatına alındı. Diplomat, İranlı muhalif Halkın Mücahitleri Örgütü'ne yakınlığıyla bilinen İran Milli Direniş Konseyi'nin geçen Cumartesi günü Paris yakınlarındaki Villepinte kentinde düzenlediği etkinliğe saldırı hazırlığı yapmakla suçlanıyor.

Ruhani'nin Viyana temaslarından birkaç saat öncesinde Avusturya hükümeti Viyana'daki İran Büyükelçisi'ni çağırarak zanlının diplomat statüsünün alınacağını belirtmişti. Avusturya Başbakanı Kurz, Ruhani'yle görüşmesinde olayın tamamen açıklığa kavuşturulmasını talep etti. Ruhani de Kurz'a bu konuda destek sözü verdi.

İranlı çift de gözaltında

İranlı diplomatın yanı sıra Belçika'da İranlı bir çift de olayla ilgili gözaltına alındı. Brüksel Savcılığı söz konusu çiftin Villepinte'de yaklaşık 25 bin İranlı'nın katıldığı etkinliğe yönelik saldırı planları yapmakla suçlandığını açıkladı. 38 yaşındaki bir erkek ile 33 yaşındaki eşi bir kozmetik çantasının içinde 500 gram patlayıcı madde ile patlatıcı düzeneği bulunmasının ardından gözaltına alınmıştı. Her ikisinin de İran kökenli Belçika vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

Fransa'daki İranlı muhaliflerin düzenlediği etkinliğe saldırı planı iddialarıyla ilgili olarak Fransa ve Belçika'da beş kişi daha gözaltına alındı. Sorgusu yapılan şüphelilerden ikisi serbest bırakıldı. Muhalif İran Milli Direniş Konseyi saldırı planlarından molla rejimini sorumlu tutuyor. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise muhaliflerin söz konuu iddialarını "komplo teorisi" şeklinde nitelendirerek amacın Ruhani'nin Avrupa ziyaretinin gölgelenmesi olduğunu savundu.

AFP, HT, HS

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