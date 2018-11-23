 Ruhani: İsrail bölgede kanserli bir tümör | DÜNYA | DW | 24.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Ruhani: İsrail bölgede kanserli bir tümör

İran Cumhurbaşkanı, İsrail'i Batılı ülkelerce oluşturulmuş kanserli bir tümöre benzetti. Müslümanları ABD'ye karşı birliğe çağıran Ruhani, Suudi Arabistan'ı süper güçlere karşı savunmaya hazır olduklarını söyledi.

UN-Generaldebatte: Macron und Rohani kritisieren US-Politik (Getty Images/D. Angerer)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İsrail'i "Batılı ülkeler tarafından Ortadoğu'daki nüfuzlarını genişletmek üzere kurulmuş kanserli bir tümör" olarak nitelendirdi.

İran yönetiminde muhafazakar çevrelerin sıkça başvurduğu söylemi, daha ılımlı siyasi çizgisiyle bilinen Ruhani'nin kullanması dikkat çekti.

Ruhani Cumartesi günü İslami Birlik Konferansı'nın yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, "İkinci Dünya Savaşının en uğursuz sonuçlarından biri, bölgede kanserli bir tümörün oluşturulmasıdır" ifadesini kullandı. Ruhani, İsrail'i Batılı ülkeler tarafından kurulan "sahte rejim" diye nitelendirdi.

ABD'nin İsrail'i korumak için "bölgedeki Müslüman milletlerle" yakın ilişkiler içinde bulunduğunu belirten Ruhani, Amerikan baskısına boyun eğmenin "İslam'a ve bölgenin gelecek nesillerine hıyanet" anlamına geldiğini savundu.

"Suudi halkını savunmaya hazırız"

Dünyadaki tüm Müslümanları ABD'ye karşı birleşmeye çağıran İran Cumhurbaşkanı, "Suudi Arabistan halkını terörizm, saldırganlık ve süper güçlere karşı savunmaya hazırız. Bunun için 450 milyar dolar da istemiyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, başta Kaşıkçı cinayeti konusunda olmak üzere Suudi Arabistan'a karşı baskı girişimlerini, aralarındaki 450 milyar dolarlık sözleşmelere atıfta bulunarak geri çevirmiş ve uluslararası alanda tepki çekmişti.

ABD'nin Arap dünyasındaki en önemli müttefiklerinden Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginlik Trump yönetiminin iki yıl önce işbaşı yapması sonrasında daha da artmıştı. Suudi Arabistan, nüfuzlu bir Şii din adamını idam etmesi sonrası İranlı protestocular tarafından diplomatik temsilciliklerine düzenlenen saldırıları gerekçe göstererek 2006 yılında İran ile diplomatik ilişkilerini askıya almıştı.

Ruhani konuşmasında Suudi halkına seslenerek "Sizi bir kardeş olarak görüyoruz. Mekke ve Medine halkını kardeşimiz biliyoruz" diye konuştu.

DW,AP,rtr/BK,MY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İran: Trump ile zaman harcamaya gerek yok

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "güvenilmez" biri olarak tanımladığı ABD Başkanı Donald Trump ile yeniden nükleer müzakerelere başlamak için "zaman kaybetmeye" gerek görmediklerini açıkladı. (23.11.2018)  

İran'dan Trump'a ironik yanıt

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suudi Arabistan'a destek açıklamasında İran'a da suçlama yapan Trump'a yanıt verdi. Zarif, "Belki Kaliforniya yangınlarından da biz sorumluyuzdur" dedi. (21.11.2018)  

ABD'ye meydan okuyan İran Avrupa'dan ümitli

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD yaptırımlarına rağmen petrol ihracatını sürdüreceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı ise AB'nin nükleer anlaşmayı "kurtarabileceğinden ümitli olduklarını" açıkladı. (19.11.2018)  

İran’a yaptırımlar ve Ortadoğu’daki güç dengeleri

ABD’nin yeni yaptırımları İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırdı. Peki İran'ın elindeki kozlar neler, yaptırımlar diğer bölge ülkelerini ve bölgedeki güç dengelerini nasıl etkiler? Bölge uzmanları DW'ye değerlendirdi. (09.11.2018)  

Benzer içerik

Saudi-Arabien König Salman bin Abdulaziz Al Saud & Kronprinz Mohammed bin Salman

Suudi Arabistan: Veliaht Prens nasıl devrilebilir? 23.11.2018

Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldüğünden beri Veliaht Prens Muhammed bin Selman üzerindeki uluslararası baskı artıyor. Kraliyet ailesi isterse veliaht prensi azledebilir. Ama bunun için siyasi irade gerekiyor.

Riad Donald Trump Mohammed bin Salman

Trump: Suudi Arabistan sarsılmaz partnerimiz olarak kalacak 20.11.2018

Trump, Veliaht Prens Kaşıkçı cinayetinden haberdar olsa dahi Suudi Arabistan’ın ABD’nin "sarsılmaz partneri" olarak kalacağını söyledi. ABD Başkanı, Riyad'la askeri anlaşmaları askıya almanın "ahmakça" olacağını söyledi.

Flagge Saudi Arabien

Suudi Arabistan nükleer reaktör inşa ediyor 06.11.2018

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, ülkenin ilk nükleer reaktörünün temelini attı. Prens Mart ayında yaptığı bir açıklamada "İran nükleer silah geliştirirse biz de geliştiririz" demişti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ibrahim Maalouf Musiker (picture-alliance/AP Photo/V. Flauraud)

Ünlü trompetçiye tacizden hapis cezası

14 yaşındaki bir kız çocuğunu tacizle suçlanan Fransız-Lübnanlı trompetçi İbrahim Maalouf dört ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme ayrıca müzisyeni 20 bin euro para cezasına mahkum etti. 

FOTO-GALERİ

default

Şehirlerin hava kirliliği ile mücadele yöntemleri

DW kentlerin hava kirliliği ile mücadele yöntemlerini mercek altına alıyor. 