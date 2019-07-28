 Ruhani: İran′la savaş tüm savaşların anasıdır | DÜNYA | DW | 06.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Ruhani: İran'la savaş tüm savaşların anasıdır

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ile ancak tüm yaptırımları kaldırması halinde müzakere masasına oturacaklarını söylerken, İran ile girişilecek bir savaş konusunda "bu tüm savaşların anası olur" dedi.

default

ABD ile ancak tüm yaptırımlarına son vermesi halinde masaya oturacaklarını açıklayan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinin güvenliğini hedef alanların güvende olamayacağını söyledi.

Ruhani, ABD’nin hakkında yaptırım kararı aldığı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldiği toplantıda, ABD ile ilişkiler ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim konularında kamuoyuna açıklamalar yaptı.

"ABD samimiyetsiz"

ABD Yönetimi’nin İran ile müzakere masasına oturmakta samimiyetsiz olduğunu söyleyen Ruhani, "Diyelim mi yarın ABD ile görüşmek isteyeceğiz. Peki, bu bunu kim yapacak? Görüşmeleri yürütmekten sorumlu olan dışişleri bakanımıza yaptırım uygulanırken bu görüşmeleri kim, nasıl yürütecek? Bu, ABD’nin siyasi bir planı olmadığını gözler önüne seriyor" diye konuştu.

"Tüm yaptırımlar kaldırılsın"

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları "ekonomik terör" olarak nitelendiren Ruhani, Trump Yönetimi ile ancak tüm yaptırımlara son verilmesi halinde müzakere masasına oturacaklarını yineledi.

Ülkesinin diyalog ve müzakereden yana olduğunu vurgulayan Ruhani, "Ancak bunun için her şeyden önce yaptırımların son bulması gerekiyor" dedi.

"Tüm savaşların anası"

İran’ın güvenliğini hedef alanların güvende olamayacağını belirten Ruhani, tırmanan gerilim hakkında, "İran’la barış tüm barışların anası, İran’la savaş da tüm savaşların anasıdır" dedi.

İran’ın petrolünü engelleyenlerin, kendi petrollerini satamayacaklarını da sözlerine ekleyen İran Cumhurbaşkanı, "Cebelitarık Boğazı bize kapalıyken, Hürmüz Boğazı’nın size açık olmasını bekleyemezsiniz" diye konuştu.

AFP, AP, Reuters / DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İran: Müttefikleri ABD’den utanıyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’nin Tahran’a karşı ittifak arayışında yalnız kaldığını öne sürdü. Zarif, Washington’ın kendisine yönelik yaptırımlarının ise Trump ile görüşmeyi reddetmesinden kaynaklandığını söyledi. (05.08.2019)  

ABD'den Zarif'e yaptırım kararı

ABD, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e yaptırım uygulama kararı aldı. Karara Twitter üzerinden tepki gösteren Zarif, "Beni bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim" dedi. (01.08.2019)  

İran'dan yeni nükleer adım iddiası

ISNA haber ajansı İran Atom Enerjisi Kurumu'nun Erak'taki nükleer tesislerde çalışmalara yeniden başlayacağını bildirdi. (28.07.2019)  

Benzer içerik

Iran, Anspannung am Persischen Golf

İngiltere'nin Hürmüz Boğazı planına İran'dan tepki 28.07.2019

İran, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığı güvenliğini sağlama gerekçesiyle Avrupa liderliğinde bir misyon oluşturmak isteyen İngiltere’ye “gerilimi yükseltir” diyerek tepki gösterdi.

Symbolbild: US Marine im Persischen Golf

Birleşik Krallık ABD'nin Hürmüz koalisyonuna katılacak 05.08.2019

Birleşik Krallık, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği için ABD'nin önerdiği deniz koalisyonuna katılacağını açıkladı. Almanya daha önce koalisyona katılmayacağını bildirmişti.

Iran | Britischer Tanker Stena Impero

Almanya Hürmüz Boğazı misyonuna soğuk bakmıyor 25.07.2019

Almanya, İngiltere’nin Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için oluşturulmasını önerdiği askeri misyona soğuk bakmıyor. Dışişleri Bakanı Maas'ın “Biz de misyona katılmak istiyoruz” dediği iddia edildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Murzuk (Arşiv - 2005)

Trablus hükümeti: Saldırının sorumlusu Hafter

Libya'da uluslararası kamuoyunca kabul gören hükümet, Pazar günü düzenlenen hava saldırısından General Hafter'i sorumlu tuttu.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  