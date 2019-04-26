Ruhani: İran yaptırımlara rağmen petrol satacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine karşı uyguladığı ve Tahran'ın petrol satışlarını durdurmayı hedefleyen yaptırımlarle ilgili olarak devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında yaptırımlara rağmen petrol ihracatına devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Amerika'nın, İran petrol ihracatını sıfırlama kararı yanlış ve hatalı bir karardır ve bu kararın uygulanmasına ve icrasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Ruhani, "Amerikalılar önümüzdeki aylarda petrol ihracatımıza devam ettiğimizi görecekler" derken, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını bir yolla durdurmayı başarması durumunda yeni yollar bulacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin muafiyeti sona eriyor

ABD'nin İran petrol ihracatını hedef aldığı yaptırımlar Kasım ayı başında uygulanmaya başlamış, ancak Tahran ile yakın ticari ilişkileri bulunan devletlere geçiş süresi sağlama adına Washington tarafından altı aylık bir muafiyet tanınmıştı.

Ancak geçen hafta bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sekiz ülkeye tanınan muafiyetin Mayıs ayı başında sona ereceğini ve yeni bir süre uzatmasına gidilmeyeceğini açıklamıştı.

Türkiye ise Pompeo'nun açıklamasına tepkisini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aracılığıyla göstermişti. Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında ABD’nin İran'dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek" demişti.

Petrol fiyatları yükselişte

ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedef aldığı yaptırımları açıklamasından bu yana ham petrol fiyatları küresel çapta yükselme eğiliminde.

Sekiz ülkeye tanınan muafiyetin Mayıs başında sonlanacağının açıklanması üzerine petrol fiyatları Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında Tahran ile imzalanan nükleer anlaşmadan geçen Mayıs ayında çekileceğini açıklamış ve ardından İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İlk yaptırımlar Ağustos 2018'de, yaptırımların ikinci paketi ise 5 Kasım 2018'de devreye sokulmuştu.

DW,rtr/ÇÖ,SSB

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