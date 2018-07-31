Ruhani ekonomik sıkıntılardan dolayı ifade verecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar ve son dönemde İran riyalindeki yüksek değer kaybı nedeniyle ifade vermek üzere meclise davet edildi.

Ülkedeki yarı resmi ISNA haber ajansının bildirdiğine göre milletvekillerinin karşısına çıkmak için Ruhani'ye bir ay süre tanınırken, kendisine Nisan ayından bu yana piyasa değerinin yarısından fazlasını kaybeden İran riyalinin durumu, yavaşlayan ekonomik büyüme ve artan işsizlik konularında sorular yöneltilecek.

Ajansın haberine göre Ruhani'ye ayrıca, İran nükleer anlaşması olarak bilinen ve Tahran yönetiminin nükleer programını denetime açması karşılığında ülkenin karşı karşıya kaldığı uluslararası yaptırım rejimini esnetmeyi hedefleyen uzlaşının imzalanmasından yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen İran bankalarının küresel finansal hizmetlerine erişiminde neden hâlâ engellemelerin olduğu sorulacak.

2015 tarihli anlaşmanın taraflarından birisi olan Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump yönetiminde Mayıs ayında protokolden çekildiğini ve yaptırımların bir kısmının geri geleceğini açıklamıştı.

Her ne kadar İran, protokolün diğer imzacıları olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, Almanya ve Avrupa Birliği ile anlaşmayı hayatta tutmaya çalışsa da, ABD'nin çekilmesi ve yeni yaptırımları gelecek Pazartesi itibarıyla uygulamaya sokacak olması nedeniyle nükleer anlaşmanın geleceği bakımından belirsizlikler bulunuyor.

Ruhani'ye karşı protestolar artıyor

Cumhurbaşkanı'nın ifade vermek için meclise davet edilmesi, ekonomik gidişattan dolayı yaşanan huzursuzluğun sokağa yansıdığı bir döneme denk geldi. Artan tüketici ürünleri fiyatları, su ve elektrik kesintileri ve yolsuzluklar nedeniyle yıl başından bu yana dönem dönem yapılan protesto gösterileri bu hafta da devam etti.

Salı günü, aralarında İsfahan, Kerec, Şiraz ve Ahvaz kentlerinin olduğu birçok yerleşimde İran riyalinin değer kaybı ve buna bağlı olarak oluşan enflasyon protesto edildi.

Artan protestolar karşısında Ruhani geçen hafta İran Merkez Bankası'na yeni bir başkanın atamasını gerçekleştirirken, dün de hükümet sözcüsünün istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Ruhani'nin hükümet içinde uygulamaya koyduğu değişiklikleri memnuniyetle karşılayan 193 milletvekili de ayrı bir mektup aracılığıyla "iyi bir başlangıç noktası" diyerek görüşlerini dile getirdi.

İran Şûra Meclisi

Ültimatom verilmişti

İranlı milletvekillerinin Ruhani'yi ifade vermeye davet etmesi, ekonomik gidişattan dolayı sıkıntı yaşayan ülkede Cumhurbaşkanı'na yapılan ilk uyarı değil.

Haziran ayında da İslami Şûra Meclisi'ndeki 290 milletvekilinden 187'si Ruhani'ye hitaben bir açık mektup yazıp ekonomi yönetiminin değiştirilmesini talep etmişti.

Mektupta Ruhani'den "ivedilikle" harekete geçmesini talep eden milletvekilleri, "ekonomiyi yöneten takımda" değişiklik yapma çağrısında bulunmuştu.

İran dini lideri Ali Hamaney de ekonomik gidişatla ilgili bir açıklama yaparak, yargıdan, "ekonominin güvenliğini tehlikeye atanların" cezalandırılması için gerekeni yapmasını istemişti.

DW,AP,rtr/ÇÖ,ÖA

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