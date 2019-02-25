 Ruhani Dışişleri Bakanı Zarif′in istifasını reddetti | DÜNYA | DW | 27.02.2019

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DÜNYA

Ruhani Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasını reddetti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifasını reddetti. Ruhani, "istifanın ülkenin yararına olmadığı" görüşünü dile getirdi.

Iran Außenminister Javad Zarif und Präsident Hassan Rohani (Irna)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (sağdan ikinci) ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif (soldan ikinci)

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif istifa kararına rağmen görevinde kalıyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Cevad Zarif'in istifasıyla ilgili açıklama yaptı. Ruhani Zarif'e hitaben yazdığı, hükümetin internet sayfasında yer alan mektupta, "istifanın ülkenin yararına olmadığını” belirterek reddettiğini kaydetti. Mektubunda Ayetullah Ali Hamaney'e atıfta bulunan Ruhani, "Ülkenin en üst düzey lideri (Hamaney) sizi (Zarif) ABD’nin yoğun baskısına karşı direnişte ön saflardaki güvenilir, cesur ve dindar biri olarak tanımladığı için istifanızın ulusal çıkarlarla bağdaşmadığını düşünüyor ve reddediyorum” ifadesine yer verdi.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani de yaptığı açıklamada, Zarif’in ruhani lider Hamaney’in desteğini aldığının ve "İran’ın dış politikasından sorumlu olduğunun” altını çizdi. Süleymani diğer yandan Zarif'in yönetimin bir hatası sebebiyle Ruhani'nin Esad ile pazartesi günü Tahran’da yaptığı görüşmeye katılmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif pazartesi günü instagram hesabından yaptığı açıklamada istifasını duyurmuştu. Kararın gerekçesi hakkında bilgi vermeyen Zarif mesajında, "Dışişleri bakanlığı görevim sırasındaki eksiklerim dolayısıyla hepinizden özür diliyorum. İran halkına ve yetkililere teşekkür ederim” yazmıştı.

İran Entekhab haber sitesinin iddiasına göre Zarif Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın pazartesi günü Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmeye davet edilmemesine tepki olarak istifa kararı aldı. Ruhani'nin Esad ile yaptığı görüşmeye ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Güçlerinin Komutanı General Kasım Süleymani de katılmıştı.

Cevad Zarif 2013 yılından beri ise Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyor. Zarif, Batılı ülkelerle 2015 yılında varılan nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesinde kilit rol üstlenmişti. Anlaşma İran'ın nükleer faaliyetlerinin kısıtlanması karşılığında ülkeye yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor. ABD mayıs ayında anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koymuştu.

AFP, rtr / HT, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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