 Ruhani: ABD yaptırımları zeka geriliğinden muzdarip | DÜNYA | DW | 25.06.2019

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DÜNYA

Ruhani: ABD yaptırımları zeka geriliğinden muzdarip

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin İran’ın dini lideri Hameney’i de hedef alan yeni yaptırım kararını “aptallık" diye nitelendirdi. Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Bolton’dan ise İran’a “gerçek müzakere” çağrısı geldi.

Hasan Rouhani (Irna)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ülkesine yönelik aldığı yeni yaptırım kararlarını sert bir dille eleştirdi. Ruhani, aralarında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de bulunduğu üst düzey İranlı yetkilileri de yaptırım listesine alan Beyaz Saray’ın "zekâ geriliğinden muzdarip" olduğunu ifade etti. 80 yaşındaki Hamaney’in ABD’ye seyahat etmek gibi bir planının hiçbir zaman olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı, atılan bu adımı “utanmazca ve aptalca” olarak nitelendirdi.

Diğer yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da "ABD'nin ‘gerçek' müzakerelere açık" olduğunu belirterek, "İran’ın tek yapması gereken bıraktığımız açık kapıdan girmektir" dedi.

İkili ilişkilerde artan gerilim

İki ülke arasında tansiyon, ABD'nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme kararından bu yana giderek yükseliyor.  İran'daki Devrim Muhafızları ordusunun ülkenin güneyinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından ilişkiler daha da gerilmişti.  Tahran, gözlem uçuşu yaptığı bildirilen İHA’nın kendi hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmişti. Bu iddialara karşılık ABD de, İHA'nın uluslararası hava sahasında uçtuğunu öne sürmüştü.

Trump, İHA'nın İran tarafından füze ile vurularak düşürülmesinin ardından Tahran'a yönelik askeri saldırı hazırlığı içerisine girdiklerini, ancak operasyon kararından son anda vazgeçtiğini duyurmuştu. ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü de İran'a yönelik yeni yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı. Yaptırım listesinde üst düzey İranlı yetkililer de bulunuyor.

DW,AP / SÖ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

 

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