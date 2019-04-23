 Ruhani: ABD ile ancak özür dilerse müzakere ederiz | DÜNYA | DW | 24.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Ruhani: ABD ile ancak özür dilerse müzakere ederiz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ile ancak baskıyı sona erdirmesi ve özür dilemesi durumunda müzakereye oturabileceklerini açıkladı. Dini lider Hamaney'den de "Yaptırımlar bir yere varmaz" açıklaması geldi.

Irak Staatsbesuch Hassan Rohani (picture-alliance/AA/Iranian Presidency )

Ruhani, müzakerelerinin ön koşulunun ABD'nin özür dilemesi olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile ancak ülkesine yönelik baskıyı sona erdirmesi ve özür dilemesi durumunda müzakerelere oturulabileceğini açıkladı. Ruhani, Washington'a yönelik "Biz her zaman için hem savaş ve savunma hem de müzakere ve diplomasi adamı olduk. Müzakere ancak tüm baskıların kalkması, yasa dışı eylemlerinden dolayı özür dilemeleri ve karşılıklı saygı çerçevesinde mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise resmi internet sayfasından "ABD'nin İran petrolüne yaptırım çabaları hiçbir yere varmayacaktır. Petrolümüzü ne kadar ihtiyacımız varsa ve ne kadar istiyorsak o miktarda ihraç edebiliriz" açıklamasında bulundu.

Washington'ın karaı sonrası petrol fiyatlarında artış

Washington Pazartesi günü, İran'dan petrol ithalatına yönelik 2 Mayıs'ta sona erecek muafiyetleri uzatmama kararı aldığını açıklamıştı. ABD'nin "Tahran'ın petrol ihracatını sıfıra indirerek rejimin ana gelir kaynağının engellenmesi" şeklinde gerekçelendirdiği bu kararı, küresel petrol fiyatlarında artışa neden olmuş, ham petrol fiyatları geçen yılın Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeleri görmüştü.

ABD'nin muafiyetleri uzatmama kararından etkilenecek sekiz ülke arasında bulunan Türkiye de Beyaz Saray'a tepki göstermiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

DW,rtr / SÖ, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD'nin İran kararı petrol fiyatlarını artırdı

ABD'nin İran'dan petrol alan ülkelere yönelik muafiyetine son verme kararı, ham petrol fiyatlarında artışa neden oldu. Muafiyet kapsamı dışında kalan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. (23.04.2019)  

ABD’den Türkiye’ye İran mesajları

Trump yönetiminin üst düzey isimleri, Çavuşoğlu’nun İran açıklamalarını eleştirdi. Yetkililer hedefin Türkiye değil, Tahran rejimi olduğunu ve yaptırımları baypas etme girişimlerininse başarılı olamayacağını vurguladı. (23.04.2019)  

ABD, İran petrolü muafiyetlerine son veriyor

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, İran’dan petrol ithal eden ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere yaptırım muafiyetlerinin Mayıs ayında yenilenmeyeceği duyuruldu. (22.04.2019)  

Benzer içerik

Gaspipeline im Med. Meer

ABD'nin İran kararı petrol fiyatlarını artırdı 23.04.2019

ABD'nin İran'dan petrol alan ülkelere yönelik muafiyetine son verme kararı, ham petrol fiyatlarında artışa neden oldu. Muafiyet kapsamı dışında kalan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Iran Raffinerie

ABD, İran petrolü muafiyetlerine son veriyor 22.04.2019

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, İran’dan petrol ithal eden ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere yaptırım muafiyetlerinin Mayıs ayında yenilenmeyeceği duyuruldu.

Iran Erdölindustrie bei Teheran

ABD’den Türkiye’ye İran mesajları 23.04.2019

Trump yönetiminin üst düzey isimleri, Çavuşoğlu’nun İran açıklamalarını eleştirdi. Yetkililer hedefin Türkiye değil, Tahran rejimi olduğunu ve yaptırımları baypas etme girişimlerininse başarılı olamayacağını vurguladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Irak Staatsbesuch Hassan Rohani (picture-alliance/AA/Iranian Presidency )

Ruhani: ABD ile ancak özür dilerse müzakere ederiz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ile ancak baskıyı sona erdirmesi ve özür dilemesi durumunda müzakereye oturabileceklerini açıkladı. Dini lider Hamaney'den de "Yaptırımlar bir yere varmaz" açıklaması geldi.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  