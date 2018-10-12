 Ruhani: ABD dünya terörizminin lideridir | DÜNYA | DW | 09.04.2019

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DÜNYA

Ruhani: ABD dünya terörizminin lideridir

ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı "terör örgütü" olarak sınıflandırmasını eleştiren İran Cumhurbaşkanı Ruhani, kararın "İranlıları birleştireceğini" söyledi. ABD'nin kararına Suudi Arabistan'dan destek geldi.

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Donald Trump ve Hasan Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütü" olarak sınıflandırarak bir hata yaptığını söyledi. Ruhani, "Yapılan bu yanlış, İranlıları birleştirecektir ve halkın Muhafızlara verdiği destek daha da artacaktır" dedi.

Konuşması Salı günü devlet televizyonunda canlı yayınlanan Ruhani, "Devrim Muhafızları, halkımızı, İslam devrimimizi korumak için canlarını feda etmişlerdir. Bugünse ABD Muhafızlara garez beslemekte, onları kara listeye almaktadır" diye konuştu. Ruhani, "ABD bölgemizde teröristleri birer araç olarak kullanırken Muhafızlar Irak'tan Suriye'ye birçok yerde onlarla savaşmıştır" diye konuştu.

ABD'nin "dünya terörizminin lideri" olduğunu söyleyen Ruhani, "Siz kimsiniz de devrimci kurumlara terörist damgası yapıştırıyorsunuz?" diye konuştu.

Ruhani'nin konuşması İran Ulusal Nükleer Günü'ne denk geldi. Washington'a seslenen Ruhani, "Size söylüyorum, eğer bize uyguladığınız baskı sürerse, toplu biçimde ileri seviye IR8 santrifüjleri üretiriz" dedi. IR8 adı verilen sözkonusu aygıt, yeni model uranyum zenginleştirmede kullanılıyor.

Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA (Getty Images/AFP/C. Barria)

Washington, Salı günü Devrim Muhafızları Ordusu'nu resmi olarak "yabancı terör örgütü" olarak sınıflandırmıştı. "Küresel terör faaliyetlerinin idaresinde ve uygulanmasında İran hükümetinin en önemli aracı" olduğunu savunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "terörizmin sponsorluğunu yapan bir devlet olduğunu" ve "İran Devrim Muhafızlarının bunun aktif bir parçası olduğunu" söylemişti.

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi ise misilleme yaparak, ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı (CENTCOM) ve buna bağlı tüm güçleri "terörist" ilan etmişti.

Suudi Arabistan da memnun

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Washington'ın İran Devrim Muhafızları'nı "terör listesine" dahil edeceği haberlerinin ardından açıklama yapan Tahran, böyle bir durumda ABD ordusunun kendi terör listelerinde IŞİD'in yanına ekleneceğini bildirdi. (06.04.2019)

Almanya, Fransa ve İngiltere, İran’ın füze programı nedeniyle duydukları endişeyi dile getirerek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres’den kapsamlı bir rapor hazırlanmasını talep etti. (03.04.2019)

İsrail’in Halep yakınlarına hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Ancak İsrail’den konuya ilişkin açıklama yapılmadı. (28.03.2019)

ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıyacakları yönündeki sözlerine Suriye, Türkiye, Rusya, İran ve Arap Birliği tepki gösterdi, girişimin yasadışı olduğu savunuldu. (22.03.2019)

İran'ın bölgesel rekabet içinde bulunduğu Suudi Arabistan, ABD'nin kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Suudi haber ajansının Salı günü alıntıladığı bir Dışişleri Bakanlığı kaynağı, "ABD'nin kararı, Suudi Arabistan'ın İran destekli terörizmle mücadelenin gerekliliği noktasında uluslararası toplum nezdinde sürekli yinelediği taleplerinin bir tercümesidir" açıklamasında bulundu.

Kararın, İsrail'de yapılacak parlemento seçimlerinden bir gün önce açıklanması da dikkat çekmişti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ettiğini kaydetmişti. 

Tahran ile Washington arasındaki gerginlik, Trump'ın 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasından 2018'in Mayıs ayında tek taraflı olarak çekilmesi ve İran'a yaptırımları geri getirmesinin ardından artmıştı.

1979 yılında gerçekleşen İran İslam Devrimi sonrasında kurulan Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı olarak faaliyetlerini yürütüyor. Ülkede siyasi ve ekonomik nüfuza sahip olan Devrim Muhafızları, İran'ın sınırları ve Basra Körfezi ile nükleer tesislerde ve askeri üslerde kontrolü elinde bulunduruyor.

rtr,AFP/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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