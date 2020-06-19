 RTÜK′ten Tele1′e ekran karartma cezası | TÜRKİYE | DW | 02.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

RTÜK'ten Tele1'e ekran karartma cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Tele1 kanalına 5 gün ekran karartma cezası verdiği bildirildi. Karar sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu.

default

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Tele1 kanalına 5 gün ekran karartma cezası verdiği bildirildi. Tele1 sosyal medya hesabından ekran karartma cezasının bu geceden itibaren uygulanacağını duyurdu:

Tele1 açıklamasında karartma cezasının, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın programında Padişah 2. Abdülhamid ile ilgili sözleri nedeniyle alındığı belirtildi.

Karar sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullancıları söz konusu tepkilerini #Tele1Susturulamaz etiketi ile paylaştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ekran karartma kararına tepki gösteren isimler arasında yer aldı:

İyi Partili Milletvekili Aytun Çıray, Twitter paylaşımında kararın hukuka aykırı olduğunu ifade etti:

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem de ekran karartma kararı ile ilgili bir paylaşımda bulundu:

Sanatçı Berna Laçin de karara tepkisini, "Özgür bir Türkiye için..." ifadesi ile gösterdi:

DW / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Can Dündar'ın web sitesine erişim engeli

Can Dündar'ın yayın yönetmenliğini yaptığı "ozguruz20.org"a RTÜK'ün girişimiyle mahkemece erişim engeli getirildi. Dündar, "Nafile! Günümüzün teknolojik imkanları ve bizlerin kararlılığıyla aşılmayacak engel yok" dedi.  

RTÜK'ten Sevda Noyan'la ilgili açıklama

Eleştirel yayınlara ceza kestiği gerekçesiyle tepki gören RTÜK'ten Sevda Noyan tartışması ile ilgili açıklama geldi. RTÜK Başkanı Şahin, "gereğinin yapılacağını" söyledi.  

Faruk Bildirici’nin RTÜK üyeliği düşürüldü

RTÜK, ikiye karşı altı üyenin oyu ile Faruk Bildirici’nin üyeliğinin düşürülmesine karar verdi. Faruk Bildirici, TBMM Genel Kurulu tarafından bu göreve seçilmişti.  

Gazeteciler 'ekonomik darbe girişimi'nden yargılanıyor

Bloomberg muhabirleri ile aralarında Merdan Yanardağ ve Sedef Kabaş’ın da yer aldığı toplam 38 kişi 'ekonomik darbe girişimi' soruşturması kapsamında 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanıyor.  

Benzer içerik

06 | DW Stammtisch - Political podcast from Berlin

Uluslararası sivil toplumdan Özgürüz'e destek 19.06.2020

Aralarında PEN International’ın da bulunduğu 39 örgüt, Türkiye'nin Özgürüz'e erişim engeli kararını kınadı. Özgürüz'ün yayın yönetmeni Can Dündar, "Dünya özgürlüğün seslerini kapattırmıyor" dedi.

Türkei RTÜK Gebäude der staatlichen Medienaufsicht

RTÜK: Olumlu gelişmeleri de haber yapın 11.09.2019

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu, basın mensuplarından, yaptıkları haberlerde olumlu boyutlara odaklanmalarını istedi. Kurum, "Ülkemizde güzel şeyler de yaşanıyor" dedi.

Pressefreiheit Symbolbild

Verilerle Türkiye’de yayın ve erişim yasakları 03.05.2020

Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Türkiye’de son 10 yılda kamuoyunu ilgilendiren olaylarda 600'ü aşkın yayın yasağı getirildi. Birçok yoldan engellenebilen haber içerikleriyse binlerle sayılıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv

İHD raporu: Ajanlaştırma, tehditle ifade alma ve kaçırılma olayları artıyor

İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre Türkiye'de son iki yılda ajanlaştırma, baskı ve tehditle ifade alma ve kaçırılma olayları arttı. HDP, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturulup, kamuoyunun aydınlatması için konuyu TBMM'ye taşıdı.   

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  