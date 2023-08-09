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RTÜK'ten Tele 1 ve KRT'ye program durdurma cezası

58 dakika önce

RTÜK, yasaları çiğnediğini iddia ettiği KRT ve Tele1'e üçer kez program durdurma cezası verdi. RTÜK'ün cezalarının hedefinde müzik kanalları da vardı.

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RTÜK, Tele1 ve KRT'ye üçer kez program durdurma cezası verdi.Fotoğraf: Alican Uludağ/DW

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele1 ve KRT kanallarına üçer kez program durdurma cezası verdi. Kurulun, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını ele aldığı belirtilerek, Tele 1 ve KRT'nin yine yasaları çiğnediği kaydedildi.

Tele 1'de yayınlanan "Forum Hafta Sonu" programında, 15 Temmuz darbe girişiminin "demokrasi mücadelesi olmadığı" belirtilerek sonrasında oluşan‚ "Yenikapı ruhunun Cumhuriyet ve Atatürk önderliğinde yapılan aydınlanma devrimlerini yok etmeye yönelik olduğunun" öne sürüldüğü kaydedildi. Kurul'un basın açıklamasında, söz konusu yayının konuğu Özdemir İnce’nin ayrıca "başörtüsü kullanan vatandaşlara hakaret etmesinin ve Kur'an kurslarına devam eden çocuklarla ailelerini aşağılayan tavrının" yasaya aykırı bulunduğu ve Tele 1'e üç program durdurmanın yanı sıra idari para cezası verilmesine hükmedildiği belirtildi.

KRT'de yayınlanan "Haftanın Panoraması" programında ise HDP/Yeşil Sol Parti ve Kürt seçmenle ilgili değerlendirmelerde bulunulurken kullanılan ifadelerin yayıncılık ilkelerine aykırı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Ülkeyi Kürdistan diye farklı bir bölgeye sahip şekilde niteleyen, yayındaki terörü ve terör örgütlerini haklı gören yaklaşımı reddeden RTÜK üyelerinin, KRT'ye üç kez program durdurma ve yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uyguladığı" kaydedildi.

Müzik kanallarına "ahlaksız klip" cezası

Üst Kurul'un gündeminde ağırlıklı olarak müzik kanallarına ait raporların olduğu ve RTÜK'ün ayrıca "ahlaksız klipleri" de cezalandırdığı belirtildi. Power Türk'te yayımlanan bir klip nedeniyle kuruluşa idari para cezası müeyyidesi uyguladığı, NR 1 TÜRK'teki başka bir klipte de, yoğun olarak argo içeren sözlerin hiçbir engelleme yapılmadan izleyiciye aktarılmasının yayıncılık ilkesi ihlali olarak değerlendirildiği ve klibin yayıncısı televizyon hakkında idari para cezası yaptırımı kararı verildiği belirtildi.

DW/SÖ,TY

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