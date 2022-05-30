RTÜK'ten dört kanala "Kılıçdaroğlu" cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri İlhan Taşcı ve Okan Konuralp RTÜK'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan ve ailesinin TÜRGEV ve Ensar vakıflarıüzerinden ABD'deki bir vakfa 1 milyon lira aktardığı ve kaçacağını iddialarına yer ver veren Tele1, KRT, Flash ve Halk Tv'ye para cezası verdiğini duyurdu.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı Fotoğraf: Privat

İlhan Taşcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kararı eleştirerek, "-RTÜK, Sayın @ilicdarogluk un ülkeyi sarsacak, manşet haber niteliğindeki açıklamaları ve ifşa ettiği belgeleri yayınlayan Tele1 KRT, Flash ve Halk TV’ye oyçokluğuyla tavandan %3 para cezası verdi Karar, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir!" dedi.

RTÜK'ün bu kararla yayıncılara gözdağını verdiğini savunan süren Taşcı, "Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefin sesi duyulmasın diye Meclis TV’nin fişi de çekilebilir" ifadesine yer verdi. Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i de eleştirerek, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin özel talimatla akşam rapor hazırlattı. Yüzlerce şikayet dilekçesi aylardır hatta yıllardır işleme bile alınmazken şimdi bu neyin telaşı, kimlere yaranma arayışı!!!" dedi.

RTÜK'ün bir başka üyesi Okan Konuralp de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda RTÜK'ün aldığı kararı eleştirdi. "RTÜK bu kararıyla doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu’nu susturma planının parçası olduğunu, bile isteye resmileştirmiştir" diyen Konuralp, "Cezaların hukuki muhataplarının KRT, TELE1, FLASH HABER ve HALKTV olması, Anamuhalefet liderini susturma çabalarının üstünü örtmeye yetmez! Üstelik, tv’lere verdirtilen cezalar yoluyla da muhalefeti susturabileceğini düşünmek, bir tükenmişlik halinin tezahürüdür" ifadesine yer verdi.

Konuralp paylaşımının devamında şu görüşlere yer verdi:

"Marx ve Zizek’ten esinlenerek, durumu şöyle tanımlıyorum: 'Susturamayacaklarını biliyorlar yine de yapıyorlar. Çünkü ellerinden başka bir şey gelmiyor!' Bugün itibariyle demokrasiden yana olanların sustuğunu, tarihin yazmadığını da anımsamak gerekir; umutsuzluğa kapılmayın."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 24 Mayıs'ta Twitter hesabından yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesi hakkında önemli iddialarda bulunmuştu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Fotoğraf: DW/H. Köylü

"Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde" diye konuşan Kılıçdaroğlu, ABD’de bir vakıf kurdurulduğunu ileri sürmüştü. Kılıçdaroğlu, "Paravan bir vakıf kuruyorlar, başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait. Bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için paraya ihtiyacı var. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor; öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar. Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini de bugün öğreneceksiniz; TÜRGEV ve Ensar.. Bu vakıflar başlıyor paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye…" diye konuşmuştu.

CHP lideri söz konusu vakıfların 20 milyon, 10 milyon dolar şeklinde havaleler yaptığını belirterek, "Bir TÜRGEV bir Ensar, durmuyorlar para gönderme listesinin sonu yok. Hepsinin dökümleri elimizde…1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar ABD’ye" demişti.

Kılıçdaroğlu ayrıca aynı gün partisinin TBMM Meclis Grup Toplantısı’ndan yaptığı açıklamada da, "Toplu bir kaçış planı yürürlükte" diyerek Erdoğan ve ailesinin kaçacağını iddia etmişti.

DW / HT,BÖ