RTÜK'ten Halkbank haberlerine ceza tehdidi

Halkbank'ın, suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan'ın şirketlerine kredi verdiği haberleri üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den medyaya "ceza uyarısı" geldi.

Aynı zamanda Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Şahin, görev aldığı şirketle ilgili haber yapan kurumlara, "Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlardır" sözleriyle seslendi.

Şahin'in, sosyal medya sitesi X'te paylaştığı mesajda yer alan "RTÜK İletişim Merkezi gibi çeşitli kanallar üzerinden medya hizmet sağlayıcı kuruluşların asılsız, yanlış ve yalan haber yaptığı ihbarları RTÜK'e ulaştığında görevli uzman personelimiz tamamen ilgili yayıncının lehine olacak şekilde gerekli uyarıları yapmaktadır. Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlardır" ifadeleri, "medyaya gözdağı" olarak algılandı.

"Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir Kamu Bankamıza ve Üst Kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur" diyen RTÜK Başkanı, "Yayıncıların mahkemenin yayın yasağına uymaması halinde idari yaptırım ve davaların gündeme geleceğini" de söyledi.

BirGün gazetesinin 5 Haziran günü manşetten verdiği, Timur Soykan imzalı "Halkbank'tan mafyaya 550 milyon TL kredi" başlıklı habere yayın yasağı getirilmişti. İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hâkimliği, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna dayanan haber hakkında aldığı erişim engeli ve içerikten kaldırma kararını "kişilik haklarının ihlal edildiği" tezine dayandırırken, gerekçesini detaylandırmadı.

Timur Soykan, erişim engeline X üzerinden yaptığı, "Halkbank'ın mafyaya kredi verdiğini ortaya koyan haberim sansürlendi. Halkbank'ın yönetiminde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de var. RTÜK, haberin yapılmaması için TV kanallarını arıyor" açıklaması ile tepki gösterdi.

Daha önce Şahin'in Halkbank yönetimine atanmasına tepki gösteren RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşçı, "RTÜK Başkanından beklenti, görevini layıkıyla, tarafsız ve bağımsız yapmasıdır. Kime, ne kredisi verileceğini kararlaştırmak RTÜK Başkanının işleri arasında olmamalı, olamaz. Şahin'in bu görevi kendisine tevdi edenlere teşekkür edip, affını istemesinin uygun olacağını düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.

DW / MUK,TY

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