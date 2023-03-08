RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber'e ceza

RTÜK'ün depremlerle ilgili yayınlarda söylenen sözlerle ilgili Habertürk ve Flash Haber'e program durdurma ve para cezası verdiği bildirildi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyesi İlhan Taşçı üst kurulun Habertürk ve Flash Haber'e program durdurma ve para cezası verdiğini duyurdu.

Taşçı'nın açıklamasına göre RTÜK, ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın, depremle ilgili "takdiri ilahi" açıklaması yapan hükümet yetkililerine yönelik eleştirileri ve Diyanet İşleri Başkanlığının gerçek kimliğinden saptığı yönündeki sözleri nedeniyle Flash Haber'e yüzde 3 para cezası ve 3 kez program durdurma cezası verdi.

Taşçı, RTÜK'ün gazeteci Fatih Altaylı’nın depremzedelere yönelik televizyonda yapacakları yardım kampanyasının RTÜK'ten gelen talimatla engellendiği şeklindeki açıklamaları nedeniyle de Habertük'e yüzde 3 para cezası uygulanması kararı aldığını bildirdi.

Kararların oy çokluğuyla alındığını belirten Taşçı, "Depremdeki koordinasyonsuzluğu açıklamak ve iktidarı eleştirmek suç oldu" ifadesini kullandı.

DW/GY,BÖ