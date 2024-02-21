RTÜK'ten beş televizyon kanalına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), NOW TV, SHOW TV, TELE 1, FLASH HABER ve TGRT televizyonlarına para cezaları verildiğini duyurdu.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, konuyla ilgili açıklamasında, "Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım"ın şikayeti üzerine 'doğruluk ilkesine' aykırı yayın savıyla FOX/NOW TV'ye yüzde 2 idari para cezası verildi. Karar oy çokluğuyla alındı. RTÜK, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un şikayeti üzerine 'tarafsızlık ve gerçeklik ilkesine aykırı' yayın nedeniyle FOX/NOW TV'ye yüzde 2 idari para cezasına hükmetti" ifadelerini kullandı.

Taşcı, X hesabından paylaştığı mesajında, "Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde temizlik deterjanı ve yumuşatıcıya 'ürünler için aşırı vurgu' yapıldığı savıyla kanala yüzde 2 para cezası kesildi. Niyet ceza olunca bazen kahve bazen deterjan bazen de yumuşatıcı bahane oluyor!" dedi:

Taşcı aynı mesajınınn devamında da, Flash Haber'de DEM milletvekili Ali Bozan'ın AKP-MHP ittifakına yönelik eleştirisi nedeniyle kanala "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğine" aykırı yayından yüzde 3 para, 3 kez de program durdurma cezasına karar verildiğini duyurdu.

Ayrıca TELE 1 kanalına, yazar Rıza Zelyut'un AKP'nin ülkeyi etnik ve dinsel kimliklerden yararlanarak kamplara böldüğü eleştirisi nedeniyle "doğruluğa aykırı" yayından yüzde 2 para ve yine TELE 1'e, "Milli duyguları incitecek" sözler sebebiyle de yüzde 2 para cezası verildiğini aktaran İlhan Taşcı, Cem Küçük'ün İstanbul Adalet Sarayı'na yapılan silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağına karşın, saldırganı etkisiz hale getiren polisin ismini ve görev yerini açıkça yayında dile getirmesi nedeniyle, tarafsızlığa aykırı yayından TGRT'ye de yüzde 2 para cezasına oy birliğiyle karar verildiğini duyurdu.

ANKA / ET,HT

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