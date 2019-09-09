 RTÜK: Olumlu gelişmeleri de haber yapın | TÜRKİYE | DW | 11.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

RTÜK: Olumlu gelişmeleri de haber yapın

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu, basın mensuplarından, yaptıkları haberlerde olumlu boyutlara odaklanmalarını istedi. Kurum, "Ülkemizde güzel şeyler de yaşanıyor" dedi.

Türkei RTÜK Gebäude der staatlichen Medienaufsicht (DW/H. Köylü)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, basın mensuplarından haberlerde olaylarla ilgili olumlu gelişmelere odaklanmaları istendi.

Salı günü yayınlanan açıklamada, "Haberler, genelde olumsuzlukları içerir diye bir olgu ile hareket edilmemeli, ülkemizde güzel şeylerin yaşandığını da görmek gerekir. Öncelikle, olumlu gelişmelerin de haber niteliği taşıdığını haberci dostlarımıza hatırlatıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Önerdiğimiz linkler

İnternetten görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans zorunluluğuyla getirilen denetleme devrede. Hukukçular, RTÜK üyeleri ve gazeteci örgütleri, hükümetin hedefinin eleştirel yayınları engellemek olduğu görüşünde. (02.09.2019)

Yargı AKP’lilerin erişim engelleme taleplerini anında karara bağlıyor. Bülent Mumay'a göre bu tablo, yasayı değiştirirken “pornografi”yi bahane edenlerin asıl derdinin çıplak gerçeklik olduğunu ortaya koyuyor. (28.08.2019)

Bülent Mumay’a göre RTÜK yönetmeliğindeki gri alanlar, hedefin sadece Netflix gibi platformlar olmadığını, internet üzerinden yayın yapan alternatif haber kanallarının da hedefte olduğunu ortaya koyuyor. (01.08.2019)

"Reyting kaygısının asla insanlık onurunun önüne geçmemesi gerektiğini" kaydeden RTÜK, "yalnızca cinayet ve kötümser olayları haberleştirmenin ve bu görüntüleri hiçbir elemeden geçirmeden olduğu gibi yayınlamanın hem ülke hem de millete büyük haksızlık olduğunu" savundu.

Şiddetin gösterimi konusunda medyadan azami hassasiyet beklendiği belirtilen açıklamada, "Şiddet barındıran görsel ve işitsel yayın içerikleri, bilhassa geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizde özendirici etkiye sahip olabileceği gibi, bizleri, toplum nezdinde çok tehlikeli ve vahim sonuçlar doğurabilecek şiddetin normalleşmesine de götürebilmektedir" denildi.

Haberlerde akıllı işaret uygulaması başlıyor

RTÜK, "çeşitli iletişim kanalları üzerinden ya da sosyal medyadan elde edilen amatör kayıtları hiçbir süzgeçten geçirmeden yayınlamanın hiçbir etik değere sığmayacağını" söyledi. Kurumun açıklamasında, "Uluslararası medyanın çok önceden bir standarta bağladığı ölüm, kaza ve şiddet olaylarının ekrana yansıtılma biçimine ilişkin yayıncılarımızın gerekli önlemleri almamasından dolayı haber programları ve bültenleri için yeni bir uygulamayı başlatıyoruz" denildi.

RTÜK'ün başlattığı çalışma kapsamında haber bültenleriakıllı işaretler uygulaması kapsamına alınacak: "Çalışma tamamlandığında artık yayıncılar, haber bültenlerinde akıllı işaretler kullanmak ve izleyicileri bilgilendirmek zorunda olacaklar."

Kısa süre önce Türkiye'de internetten görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans zorunluluğu getirilmesiyle birlikte RTÜK, yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Kurum bu uygulamayla birlikte internet ortamında sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınları denetlemeye başladı. Kurumun çok fazla sayıdaki yayını nasıl denetleyeceği ve buna kaynaklarının yeterli olup olmadığı da bünyesinde soru işaretleri barındırıyor. Bazı hukukçular, RTÜK üyeleri ve gazeteci örgütleri, hükümetin hedefinin eleştirel yayınları engellemek olduğu görüşünde olduğunu savunmuştu.

Video izle 03:42

RTÜK yönetmeliğine tepki: Toplumu tamamen kapatıyorlar

DW/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

DW Haber - 07.08.2019  

RTÜK yönetmeliğine tepki: Toplumu tamamen kapatıyorlar  

Benzer içerik

Symbolbild Zeitungen in Ketten

İngiliz parlamentosu: Türkiye "öncelikli ülke" ilan edilsin 09.09.2019

İngiltere‘de parlamento, Dışişleri Bakanlığını Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlallerini kamuoyu önünde eleştirmeye ve Türkiye'yi "insan hakları konusunda öncelikli görülmesi gereken ülke" ilan etmeye çağırdı.

Die suspendierten Ex AKP Mitglieder Ayhan Sefer Üstün und Ahmet Davutoğlu

AKP'li Üstün: Rejim değişti de bizim mi haberimiz yok? 10.09.2019

Eski Başbakan Davutoğlu'nun ekibinden Ayhan Sefer Üstün, ihraç gerekçelerini DW Türkçe'ye anlattı. Üstün, "'Konuşmaktan korkmayın' demek nasıl bir tüzük ihlali olabilir?" dedi.

Deutschland Berlin Bildschirm mit Netflix

Türkiye'de internet yayınlarına RTÜK denetimi başladı 02.09.2019

İnternetten görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans zorunluluğuyla getirilen denetleme devrede. Hukukçular, RTÜK üyeleri ve gazeteci örgütleri, hükümetin hedefinin eleştirel yayınları engellemek olduğu görüşünde.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

PKK'ya katılan çocuklar yeniden gündemde

Bazı ailelerin HDP önündeki eylemi, kimi zorla, kimi kendi isteğiyle PKK'ya katılan çocukları tekrar gündeme getirdi. "Onlar daha çocuktu" kitabının yazarı Aytekin Yılmaz'a göre, 35 yılda dağa 20 bin çocuk götürüldü.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  