RTÜK: Olumlu gelişmeleri de haber yapın

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, basın mensuplarından haberlerde olaylarla ilgili olumlu gelişmelere odaklanmaları istendi.

Salı günü yayınlanan açıklamada, "Haberler, genelde olumsuzlukları içerir diye bir olgu ile hareket edilmemeli, ülkemizde güzel şeylerin yaşandığını da görmek gerekir. Öncelikle, olumlu gelişmelerin de haber niteliği taşıdığını haberci dostlarımıza hatırlatıyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Reyting kaygısının asla insanlık onurunun önüne geçmemesi gerektiğini" kaydeden RTÜK, "yalnızca cinayet ve kötümser olayları haberleştirmenin ve bu görüntüleri hiçbir elemeden geçirmeden olduğu gibi yayınlamanın hem ülke hem de millete büyük haksızlık olduğunu" savundu.

Şiddetin gösterimi konusunda medyadan azami hassasiyet beklendiği belirtilen açıklamada, "Şiddet barındıran görsel ve işitsel yayın içerikleri, bilhassa geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizde özendirici etkiye sahip olabileceği gibi, bizleri, toplum nezdinde çok tehlikeli ve vahim sonuçlar doğurabilecek şiddetin normalleşmesine de götürebilmektedir" denildi.

Haberlerde akıllı işaret uygulaması başlıyor

RTÜK, "çeşitli iletişim kanalları üzerinden ya da sosyal medyadan elde edilen amatör kayıtları hiçbir süzgeçten geçirmeden yayınlamanın hiçbir etik değere sığmayacağını" söyledi. Kurumun açıklamasında, "Uluslararası medyanın çok önceden bir standarta bağladığı ölüm, kaza ve şiddet olaylarının ekrana yansıtılma biçimine ilişkin yayıncılarımızın gerekli önlemleri almamasından dolayı haber programları ve bültenleri için yeni bir uygulamayı başlatıyoruz" denildi.

RTÜK'ün başlattığı çalışma kapsamında haber bültenleriakıllı işaretler uygulaması kapsamına alınacak: "Çalışma tamamlandığında artık yayıncılar, haber bültenlerinde akıllı işaretler kullanmak ve izleyicileri bilgilendirmek zorunda olacaklar."

Kısa süre önce Türkiye'de internetten görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans zorunluluğu getirilmesiyle birlikte RTÜK, yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Kurum bu uygulamayla birlikte internet ortamında sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınları denetlemeye başladı. Kurumun çok fazla sayıdaki yayını nasıl denetleyeceği ve buna kaynaklarının yeterli olup olmadığı da bünyesinde soru işaretleri barındırıyor. Bazı hukukçular, RTÜK üyeleri ve gazeteci örgütleri, hükümetin hedefinin eleştirel yayınları engellemek olduğu görüşünde olduğunu savunmuştu.

Video izle 03:42 Paylaş RTÜK yönetmeliğine tepki: Toplumu tamamen kapatıyorlar E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3NGGU RTÜK yönetmeliğine tepki: Toplumu tamamen kapatıyorlar

DW/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe