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RTÜK Disney+ hakkında inceleme başlattı

33 dakika önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) "Atatürk" dizisini yayınlamama kararı alan Disney+ hakkında inceleme başlattı. Kamuoyunda dizinin Ermeni lobisinin baskıları üzerine yayından kaldırıldığı ileri sürülmüştü.

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Disney+ logosu
Fotoğraf: picture alliance / NurPhoto

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Disney+ platformunun "Atatürk" dizisini yayınlamama kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Disney +' isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

Disney+'ın Ermeni diasporasının baskıları üzerine "Atatürk" dizisini yayınlamama kararı aldığı ileri sürülmüştü. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) İbrahim Kalın'ın konuyla ilgili devreye girdiğini ve Disney+'ın dizinin yayınlanmamasıyla ilgili bugün bir açıklama yapacağını ileri sürmüştü.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı, boşrolünde Aras Bulut İynemli'nin oynadığı ve Atatürk'ün hayat hikayesinin anlatıldığı altı bölümlük dizinin ilk bölümünün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi olan 29 Ekim'de yayınlanması öngörülmüştü. Disney+'ın diziyi yayınlamama kararının öğrenilmesi sosyal medyada tepkiyle karşılanmış ve kullanıcılar #RespectAtaturk (Atatürk'e saygı duy) etiketiyle çok sayıda paylaşımda bulunmuştu. Birçok kişi de Disney+ aboneliğini iptal ettiğini duyurmuştu.

Merkezi ABD'de bulunan ve ücretli abonelik modeliyle dijital medya hizmeti sağlayan Disney+, Haziran 2022'de Türkiye'de kullanıma açılmıştı.

 

DW / EC,ET

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