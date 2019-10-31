 RTÜK Başkanı Şahin TÜRKSAT’tan istifa etti | TÜRKİYE | DW | 05.11.2019

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TÜRKİYE

RTÜK Başkanı Şahin TÜRKSAT’tan istifa etti

"Hukuka aykırı gelir sağladığı" gerekçesiyle eleştirilere hedef olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, tartışmalı TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “hukuka aykırılık” tartışmasına yol açan TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden bugün istifa etti. 

RTÜK Başkanı Şahin, istifası hakkında Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Başkanlığını yaptığım RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumumuzun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için tamamen hukuki, vicdani ve ahlaki sınırlar içerisinde görev aldığım TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılıyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Hukuka aykırılık iddiası

Şahin’in TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinin hukuka aykırı olduğu geçen hafta RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici tarafından gündeme getirilmişti. 

RTÜK’ün, CHP kontenjanından seçilmiş üyesi olan Faruk Bildirici, Şahin’in RTÜK başkanlığı görevini yürütürken aynı zamanda TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu yönetim kurullarının da üyesi olduğunu gündeme taşıyarak, bu üyeliklerin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekmiş, konuyu açtığı davayla İdare Mahkemesi’ne taşımıştı.

Şahin’in üstlendiği bu üyeliklerden istifa etmesi gerektiği yönündeki tartışmalar geçen hafta yapılan RTÜK toplantısında Bildirici’nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesi ile farklı bir boyuta taşınmıştı.

Bildirici, “tarafsızlığını yitirdiği, gizli kararları açıkladığı, yayın kuruluşlarında lehe ve aleyhe tutum sergilediği” gerekçesiyle üyeliğinin düşürülmesine, “Şahin hukuksuzluğunun üzerine örtmek için yine hukuk dışı bir yöntem uyguladı” sözleriyle tepki göstermiş, “Umarım bu demokrasi darbesi yargıdan döner” demişti. 

Kılıçdaroğlu: “Ahlaksızca para alıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün TBMM’deki grup konuşmasında, RTÜK Başkanı Şahin’e istifa çağrısı yapmıştı. 

Kılıçdaroğlu, Şahin'in “yasalara aykırı gelir sağladığı” ve TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinin hukuka aykırılık teşkil ettiğine dikkat çekerek şunları kaydetmişti:

“Şahin kendi görev alanıyla ilgili olan bir yere yönetici olarak atanamaz. Bu zat TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine atanıyor. Yayım iletim yetkisi bulunan ve 06118 sicil numarasıyla kayıtlı bir platform. Doğrudan RTÜK’le ilişkili. Ahlaksızca para alıyor buradan. Orada tarife belirleyip RTÜK'e gelip bunu uyguluyor. Kendisini uyardık, buradan istifa et dedik. Arpalık kadar kuruluş var, git oralardan paranı al.”

DW/ DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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