RTÜK'ün TELE 1 kararına yürütmeyi durdurma

Ankara 4. İdare Mahkemesi, RTÜK’ün Tele 1'e yönelik yayın durdurma cezası hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar çıkmasaydı TELE 1 bu geceden itibaren yedi gün boyunca yayına ara vermek zorunda kalacaktı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) TELE 1 televizyon kanalına yönelik yayın durdurma cezası hakkında oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme'den durdurma kararı çıkmasıyla TELE 1 ekranlarının bu geceden itibaren yedi gün boyunca sürecek ekran karartma cezası da şimdilik durdurulmuş oldu.

RTÜK, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözleri nedeniyle 6 Haziran'da yedi gün yayın, beş kez de program durdurma ile iki kez önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5'i oranında idari para cezası verdi.

TELE 1 de RTÜK'ün bu kararına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açtı. Mahkeme, söz konusu yayın kuruluşunun başvurusunu bugün oybirliğiyle kabul ederek yayın durdurma cezasının yürütmesini durdururken, RTÜK'e de 30 günlük savunma süresi tanıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, "4 soru 4 yanıt" programında sarfettiği, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatmış, Yanardağ, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" iddiasıyla 27 Haziran Salı günü tutuklanmıştı.

Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 14 Temmuz'da kabul edildi. Yanardağ'ın tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, hakim karşısına çıkacağı tarih olarak da 4 Ekim belirlendi.

Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede, Türkiye'de terör tehdidinin halen mevcudiyetini sürdürdüğüne ve toplumun terör konusundaki hassasiyetine işaret edilerek şüpheli Merdan Yanardağ'ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabilecek nitelikte olduğu ileri sürüldü. İddianamede Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" ile "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

ANKA,DW / ETO,BK

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