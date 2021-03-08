RSF: Kadın gazetecilere karşı cinsiyetçilik yayılıyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, gazetecilik mesleğinde cinsiyetçiliğin ne düzeyde olduğuna ilişkin 112 ülkede yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Kadın gazetecilerin mesleklerini icra ederken çeşitli şekillerde cinsiyetçi davranışlara maruz kaldığı belirtilen raporda, kadın gazetecilere yönelik tacizin çoğunlukla internette, gazetecilik faaliyetinde bulunduğu yerlerde ya da çalıştıkları kurumun içinde meydana geldiğine işaret edildi.

Rapora göre kadın gazeteciler, ayrımcılık, hakaret, istenmeyen fiziksel temas, küçümseme, saldırgan davranışlar, tecavüz tehdidi ya da fiilen tecavüz gibi durumlarla karşılaşıyor. Kadın gazetecilerin çifte tehdit altında olduğu belirtilen raporda, kadınların bir yandan gazetecilik mesleğinin getirdiği tehlikelerle, öte yandan da cinsiyetçi şiddetle mücadele etmek zorunda kaldıkları vurgulandı.

Sahte pornografik video dolaşıma sokuldu

RSF'in yaptığı anketin sonuçlarına göre kadın gazetecilerin yüzde 73'ü çoğunlukla internet üzerinden tehdit edildiğini söyledi. Buna örnek olarak da Hindistan'dan araştırmacı gazeteci Rana Ayyub'un her gün tecavüz ve ölüm tehditleri alması gösterildi. Ayrıca internette Ayyub'a ait olduğu öne sürelen sahte bir pornografik video da dolaşıma sokulmuştu.

Araştırmacı gazeteci Rana Ayyub

Brezilya'da ise kadın muhabirlerin başı futbol fanlarıyla dertte. Brezilyalı kadın gazeteciler, sıklıkla futbol fanlarının sarılması ve öpmesi gibi istenmeyen fiziksel temaslarla taciz edildiklerini anlattı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün sözcülerinden Katja Gloger, ayrıca Hindistan ve Pakistan'da kadın gazetecilerin sosyal medyada kendilerini ifade ettikleri zaman bir nefret dalgasıyla karşılaşacaklarını hesaba katmak durumunda kaldıklarını, hatta hayatlarının dahi tehlikeye girdiğini söyledi.

Erkek vesayetini eleştirdiği için işkence edildi

Rapora göre özelikle kadın hakları, siyaset ve sporda uzmanlaşmış kadın gazeteciler daha fazla tacizle karşılaşıyor. Suudi kadın gazeteci Nouf Abdülaziz el Yeravi'nin durumuna işaret edilen raporda, el Yeravi'nin Suudi Arabistan'da erkeklerin kadınların üzerindeki vesayetini kamuya açık şekilde eleştirdiği için tutuklandığı, elektroşokla işkenceye uğradığı ve cinsel istismara maruz kaldığı belirtildi.

Danimarka medyasında #MeToo

RSF'in raporunda #MeToo hareketinin de giderek daha fazla olayı gün ışığına çıkardığına işaret etti. Buna örnek olarak da Danimarka'da yaşananlar gösterildi. Danimarkalı televizyon moderatörü Sofie Linde, bir gala gecesinde Kamu Yayıncılık Konseyi'nden üst düzey bir yetkilinin kendisine oral seks yapması karşılığında "hızlı bir terfi" vadettiğini ifşa etmişti.

Bu ifşanın üzerinde de Danimarka medyasında çalışan bin 600'den fazla kadın Linde'ye destek için başlatılan imza kampanyasına destek vermişti.

AFP/HS,JD

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