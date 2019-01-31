RSF: Hesap verilebilmesi için adalet mekanizması lazım

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018'de işlenen Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma için Türkiye'deki temaslarını sürdürüyor.

Callamard'ın görüştüğü isimlerden biri de Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu'ydu. Görüşmeye ilişkin DW Türkçe'ye bilgi veren Önderoğlu, Kaşıkçı cinayetinin soruşturulmasına dönük raportörün ziyaretini cezasızlıkla mücadele bakımından oldukça önemsediklerini vurgulayarak, "Türkiye'de süren Kaşıkçı soruşturmasına dair izlenimlerimizi paylaştık, gazetecilere yönelik suçlara dair genel yargısal tutumu paylaştık" değerlendirmesini yaptı.

"Bugün Suudi Arabistan yetkililerinin, ancak gelecekte de gazetecilere karşı ulus ötesi operasyona girişecek herhangi bir gücün hesap verebilmesi için etkili, global çıkarlardan etkilenmeyecek bir adalet mekanizmasına ihtiyaç var" diyen Önderoğlu, BM raporunun önemine dikkat çekti.

Önderoğlu, "Hazırlanacak bu raporun ivedi şekilde BM İnsan Hakları Konseyi'nde görüşülüp, BM nezdinde küresel ölçekte adalete güveni pekiştirecek caydırıcı bir süreci başlatmasını diliyoruz" dedi.

Cinayetten yaklaşık dört ay sonra başlatılan soruşturma kapsamında Callamard'a Türkiye'ye yaptığı ziyarette İskoç avukat Helena Kennedy ve Portekizli adli tıp uzmanı Prof. Duarte Nuno Vieira eşlik ediyor. 2 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak ekibin ulaştıkları bulguları Haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunması bekleniyor.

Kaşıkçı cinayetini aydınlatma çabaları sürerken, Suudi gazetecinin parçalara ayrıldığı öne sürülen cesedi henüz bulunamadı. Suudi Arabistan savcılığı, cinayetle ilgili şu ana kadar 21 kişinin gözaltına alındığını ve şüphelilerden 11'i hakkında iddianame düzenlendiğini duyurmuştu. Savcılık geçtiğimiz haftalarda ise 11 tutukludan beşi hakkında idam talebinde bulunmuştu.

DW/ÖA,GA

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