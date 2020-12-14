RSF: 2020 yılında 50 gazeteci öldürüldü

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün yıllık basın özgürlüğü bilançosunu yansıtan rapora göre, 2020 yılı için dünya genelinde en az 50 medya mensubu meslekleri nedeniyle öldürüldü. Örgüt tarafından Salı günü açıklanan raporda, öldürülen gazetecilerin çoğunun yolsuzluk, organize suçlar veya çevreye verilen zarar gibi konular üzerinde araştırmalar yaptıkları için hedef alındığı belirtildi.

Örgütün raporunda, 1 Ocak ile 15 Aralık 2020 tarihleri arasında öldürülen gazetecilerin üçte ikisinin çatışma bölgelerinin dışında hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Öldürülen gazetecilerin ikisinin de kadın olduğu ifade edildi. Ayrıca, 12 Aralık'ta İranlı gazeteci Ruhullah Zem'in idam edilmesi ile 30 yıl sonra ilk kez bir basın mensubunun çarptırıldığı ölüm cezasının infaz edildiği hatırlatıldı. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütüne göre, geçen 10 yıl içinde dünya genelinde en az 937 kişi gazetecilik yaptığı için öldürüldü. 2019 yılında ise bu sayının 53 olduğu belirtildi.

Yolsuzluk ve mafya tehlikeli konular

RSF Yönetim Kurulu Sözcüsü Michael Rediske raporu, "Yolsuzluk, mafya veya çevreye verilen zarar gibi kritik konularda haber yapmak, birçok ülkede gazeteciler açısından hayati tehlike yaratıyor" sözleriyle değerlendirdi. "Meksika, Irak veya Pakistan gibi ülkelerde suç işleyen güçlü kişiler, aşırı gruplar ve yolsuzluk yapan bazı siyasetçiler bu tür suçların ardından hiçbir ceza almayacaklarını düşünebilirler" diyen Rediske, "Her gazeteci cinayeti, özgür ve bağımsız bir şekilde bilgi almak isteyen bütün insanlara yönelik bir saldırıdır" ifadesini kullandı.

Yıllık bilançoda, gazeteciler açısından en tehlikeli ülkelerin Meksika, Irak, Afganistan, Hindistan ve Pakistan olduğuna dikkat çekildi.

Meksika'da sekiz gazeteci öldürüldü

2020 yılında sekiz gazetecinin öldürüldüğü Meksika'da, 2015'ten beri her yıl sekiz ile 11 gazetecinin yaptıkları haberler nedeniyle hayatlarını kaybettiğini ifade edildi. Özellikle de uyuşturucu kartelleri ile siyaset arasındaki ilişkileri araştırmanın tehlike yarattığına vurgu yapıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün bilançosuna göre, Irak'ta düzenlenen gösterilere ilişkin haber yapmak isterken toplam altı gazeteci hayatını kaybetti. Afganistan'da beş gazeteci öldürüldü, cinayetlerin failleri bulunamadı. Hindistan'da yolsuzluk ve uyuşturucu ticareti konularında çalışan dört gazeteci cinayete kurban gitti. Pakistan'da da, uyuşturucu ticareti konusunda haberler yapan dört gazeteci öldürüldü.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, 2020 yılında çok sayıda gazetecinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, ancak bu gazetecilerin kaçının işlerini yaparken enfekte olduğunu tespit etmenin zor olduğunu belirtti.

387 medya mensubu cezaevinde

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün basın özgürlüğü raporunun ilk bölümü 14 Aralık'ta açıklanmıştı. Raporda, 1 Aralık itibarıyla dünya genelinde 387 medya mensubunun mesleği nedeniyle cezaevinde olduğu belirtildi. Bu gazetecilerin 61'inin Çin, Suudi Arabistan, Mısır, Vietnam ve Suriye'de olduğu kaydedildi. Rapora göre, Türkiye'de ise 13 gazeteci meslekleri nedeniyle cezaevinde bulunuyor.

DW/JD,TY

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